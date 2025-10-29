Развитие АПК и кадровый потенциал обсудили на Совете полпреда в УрФО при участии Алексея Текслера

Формированию системы непрерывного образования для АПК губернатор Челябинской области уделил в своем докладе особое внимание

На площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе, посвященное развитию агропромышленного комплекса. В мероприятии под председательством полпреда Артема Жоги приняли участие замминистра сельского хозяйства России Роман Некрасов и губернаторы регионов УрФО, в их числе — глава Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Основными темами для обсуждения стали предварительные итоги уборочной кампании 2025 года и стратегические вопросы кадрового обеспечения одной из ключевых отраслей экономики.

Открывая заседание, полпред подчеркнул стратегическую важность развития АПК для продовольственной безопасности страны. Он напомнил о задаче, поставленной главой государства: к 2030 году нарастить производство продукции агропромышленного комплекса не менее чем на четверть по сравнению с уровнем 2021 года. Артем Жога отметил положительную динамику в округе, где индекс производства продукции сельского хозяйства в 2024 году составил 102% к уровню 2023-го.





«В текущем сезоне мы фиксируем рост урожайности по всем культурам. Это позволило нам уже сегодня превзойти прошлогодние цифры по зерновым и картофелю. Однако для достижения национальной цели необходимо активизироваться и приумножить этот результат в ближайшие 5 лет», — отметил полпред.

Заместитель министра сельского хозяйства Роман Некрасов высоко оценил работу регионов УрФО по доведению средств господдержки до аграриев.





«Уральский федеральный округ довел 100% предусмотренных средств до сельхозтоваропроизводителей по субсидиям. Это очень хороший результат, и, пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность губернаторам, руководителям региональных органов управления за эту сложную работу», — заявил Роман Некрасов.

Замминистра призвал регионы активнее вовлекать в оборот неиспользуемые сельхозземли и отдельно отметил успехи Челябинской области. Он выделил положительный опыт региона в создании минерализованных полос для предотвращения степных пожаров, а также его лидерство в производстве масличных культур.

«Челябинская область — один из двух явных лидеров (наряду с Курганской областью) по производству масличных культур в Уральском федеральном округе. Половина всех посевных площадей, отведенных под масличные культуры в Уральском федеральном округе, приходится на Челябинскую область. В регионе хорошие показатели урожайности и экономики в этой сфере», — констатировал Некрасов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем выступлении подробно представил предварительные итоги уборочной кампании в регионе и рассказал о мерах по развитию кадрового потенциала АПК.





«По данным на 27 октября, в регионе полностью обмолочены зерновые и зернобобовые культуры, собрано 2 миллиона 269 тысяч тонн зерна в бункерном весе. Историческим достижением является то, что в регионе в течение четырех последних лет годовой урожай зерна составляет больше 2 миллионов тонн. В этом году урожайность зерновых культур в среднем на 23% больше прошлогодней», — сообщил Алексей Текслер.

Губернатор также отметил рекордный урожай масличных культур, увеличение производства картофеля и овощей, а также успехи в развитии садоводства.

Особое внимание в своем докладе Алексей Текслер уделил формированию системы непрерывного образования для агропромышленного комплекса в соответствии с целями федерального проекта «Кадры в АПК».

«Совместно с Южно-Уральским государственным агроуниверситетом и индустриальными партнерами совершенствуем подготовку специалистов, включая создание специализированных лабораторий, организацию профильных и предпрофильных агротехнологических классов. В этом году создано 7 агроклассов, в следующем запланировано 20, цель — в ближайшие годы создать 100 агротехнологических классов», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор привел в пример успешный опыт компаний «СИТНО» и «Ресурс», которые активно участвуют в проекте «Профессионалитет» и реализации совместных научно-практических исследований с ЮУрГАУ.

Подводя итоги, Алексей Текслер подчеркнул, что регион оказывает агроуниверситету значительную поддержку помимо традиционных мер.

«Помимо традиционных мер поддержки, регион оказывает Южно-Уральскому государственному агроуниверситету дополнительную помощь. В этом году на средства областного бюджета создана молодежная лаборатория и отремонтирован спортивный зал. Кроме того, вузу предоставлен грант в размере 20 миллионов рублей на развитие научной деятельности в сфере АПК. Эту работу также будем продолжать», — заверил губернатор.

Проведенное совещание обозначило четкие векторы для дальнейшей работы уральских регионов в агропромышленной сфере, направленной на выполнение общенациональных задач по наращиванию производства и обеспечению продбезопасности России.