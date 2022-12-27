«Разумно тратить, сохранять силы и заниматься любимым делом»

Какой стратегии придерживаться в наступающем году при планировании семейного бюджета — мнение эксперта

О новых цифровых сервисах и льготной ипотеке в интервью ИА «Первое областное» рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Недавно в магазине обратил внимание, что теперь для оплаты покупок не требуется банковская карта — все можно оплатить в несколько секунд по QR-коду. Расскажите подробнее, что это за технология?

— Эта технология — отличная альтернатива недоступным сейчас способам оплаты через смартфон, которая существовала на самом деле давно, но стремительное развитие получила только в последнее время. Для проведения платежа достаточно отсканировать камерой телефона QR-код на экране платежного терминала и перейти по ссылке в мобильное банковское приложение, причем для оплаты можно выбрать любую активную карту. Для торговых сетей это еще один шаг к повышению качества сервиса, количество транзакций растет просто в геометрической прогрессии.

Постепенно в нашу жизнь возвращается привычная для многих технология бесконтактной оплаты?

— Да, верно. В ноябре банки смогли вернуть для обладателей смартфонов на базе Android привычную бесконтактную систему оплаты. Достаточно разблокировать телефон и поднести к терминалу на кассе. При помощи технологии можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона.



По сути, сегодня, когда смартфон уже в кармане практически у каждого, необходимость приходить в отделение банка почти полностью отпадает, ведь в мобильном банковском приложении можно провести все стандартные операции? Расскажите, какие привычные операции жители региона все чаще совершают с помощью мобильного банка?

— Тенденция действительно такова, что поток клиентов в банковские офисы постепенно сокращается. Сегодня даже пожилые люди владеют элементарными технологиями, которые позволяют совершать большинство финансовых операций с помощью мобильного банка. В этом году 82% потребительских кредитов было выдано удаленно, и это неудивительно: в приложении можно уточнить свой кредитный потенциал и узнать размер предодобренного кредита — а дальше, как говорится, дело двух минут.

Кроме того, удаленно сейчас оформляется 50% ипотечных кредитов, более трети кредитных карт, растет популярность и онлайн-вкладов, с начала года 60% депозитов было оформлено с помощью удаленных сервисов.

Раньше Челябинская область немного выделялась на карте страны тем, что здесь жители привыкли оплачивать коммунальные услуги и другие регулярные платежи наличными через специальные пункты. Но зачем стоять в очереди, если все теперь можно сделать дистанционно?

На сегодняшний день уже 71% коммунальных платежей южноуральцы совершают в цифровых каналах. За год эта доля увеличилась на 5% — а это практически 430 тыс. платежей. Заметно увеличилось число платежей за образовательные услуги, сейчас их доля в цифровых каналах составляет почти 93%. В 2,5 раза чаще, чем в прошлом году, жители Челябинска, Миасса и Златоуста стали пополнять через мобильный банк транспортные карты. Возросло и количество операций по оплате налогов, штрафов и прочих бюджетных платежей.

Недавно я задумался, как было бы удобно, если бы можно было посмотреть все подписки и автоплатежи, подключенные с карты, и провести ревизию, — а оказалось, такая опция уже есть?

— Да, действительно, такая опция уже есть в последней версии банковского приложения. Можно посмотреть, за какие подписки списывают деньги с конкретных карт, и при необходимости запретить списание. Кроме того, там отражаются разовые покупки в интернете, например при заказе на маркетплейсах или в сервисах доставки еды. Пока сервис доступен только для устройств с операционной системой Android от версии 14.4 и выше.

Если говорить о других цифровых сервисах, которые реализуются с участием Сбера, то в прошлом году в Челябинской области был запущен пилотный проект — электронный рецепт. Сегодня в поликлиниках и больницах постепенно отказываются от бумажных рецептов, написанных торопливым и поэтому не всегда разборчивым почерком. К тому же приложение позволяет сравнить цены на лекарства в разных аптечных сетях, забронировать препараты и забрать в той аптеке, которая наиболее удобно расположена.





Предлагаю затронуть не менее важную тему: в середине декабря стало известно, что ипотечную госпрограмму продлили до 1 июля 2024 года с коррекцией процентной ставки, которая вырастет с 7% до 8% годовых. Что сейчас происходит на рынке льготной ипотеки, что вы ожидаете в ближайшей перспективе?

— Аналитики Домклик прогнозируют, что декабрьский объем выдач ипотеки по программе «Господдержка» в Сбере станет рекордным и превысит 100 млрд рублей. Для сравнения, в декабре 2021 года клиенты банка взяли по этой программе ипотеку на 31,2 млрд рублей, то есть ожидается трехкратный рост год к году. Это говорит о том, что программы льготной ипотеки очень востребованы. Увеличению выдач способствовали сезонный рост покупательской активности, новости о возможной отмене программы господдержки и ограничении ипотеки от застройщиков со ставками, близкими к нулю. В целом решение о плановом увеличении льготной ставки по ипотеке на новостройки в России является взвешенным и поддержит спрос на жилье.

А если говорить о вкладах, то под какой процент банки сейчас предлагают сберегать свои накопления?

— Доходность по вкладу зависит от суммы, срока, истории сбережений и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка). Сейчас в Сбере ставка по вкладу может достигать 9,5% при размещении на три года.

Правда ли, что сейчас набирают популярность депозиты в некогда экзотичной валюте — китайских юанях?

— В последнее время, действительно, заметно вырос интерес к этой валюте: на действующих вкладах южноуральцев сейчас размещено порядка 90 млн рублей, а остатки на счетах составили 215 млн рублей. Однако доля вкладов в юанях пока все еще незначительна по сравнению с общей суммой вкладов рублях. Она составляет порядка 0,1%.

А вообще какие рекомендации вы могли бы дать с точки зрения личного, семейного бюджета?

— Рекомендации простые: разумно тратить, сохранять силы и энергию по максимуму, не растрачиваясь по мелочам. И заниматься любимым делом.