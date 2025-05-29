Разработка челябинских инженеров помогла заместить импортные вентиляторы в печах

На создание аналога немецкого оборудования ушло четыре месяца

В одной из инжиниринговых компаний Челябинска изготовили вентиляторы для печи отжига труб. Раньше такие умели делать только немцы, однако теперь их проектирование и производство освоили на Южном Урале, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вентиляторы служат для дополнительной циркуляции горячего воздуха в металлургической печи. Это помогает не выпускать нагретый воздух в атмосферу, а повторно использовать его в технологическом процессе. Новое оборудование поможет металлургам сделать технологический процесс более эффективным и менее затратным, что повлияет на конечную стоимость изделий.

«Вентиляторы российского производства отвечают всем стандартам, а по ряду показателей превосходят зарубежные образцы. На сегодняшний день подобное оборудование не производит никто в России. Очень помогают современные подходы: благодаря 3D-сканированию мы можем видеть все нюансы при проектировании и в последующем — изготовлении оборудования», — подчеркивает руководитель компании-производителя «Техвэл» Константин Семенов.

На создание аналога у инженеров ушло четыре месяца с учетом производственного процесса. До этого сотрудники компании неоднократно посещали предприятие заказчика, которым выступил крупный металлургический холдинг.

Отечественные вентиляторы доказали свою эффективность: их производительность оказалась в три раза выше, чем у немецких аналогов. В перспективе «Техвэл» планирует наладить поставки оборудования по всей стране.