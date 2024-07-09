Разработанная в Челябинске цифровая платформа присоединилась к ГИСП

На подписании соглашения во время «Иннопрома‑2024» присутствовал Алексей Текслер

Челябинская ИТ-компания «Е-Металл» (резидент фонда «Сколково») и Российский фонд технологического развития подписали соглашение в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром‑2024». Платформа для поиска и продажи российского металлопроката стала отраслевым партнерским сервисом Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Теперь компании, которым нужно сырье, удобнее и быстрее смогут находить его в соседних или ближайших регионах у продавцов, минуя посредников. Стороны — заместитель директора, главный конструктор Российского фонда технологического развития Кирилл Логинов и директор «Е-Металл» Денис Харламов — поставили подписи в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Е-Металл» — это цифровая платформа для поиска и продажи металлопроката в любом регионе России. Она позволяет предприятиям металлообрабатывающей промышленности получать от производителей актуальные сведения о наличии продукции на складе и ее стоимости, быстро и удобно размещать заявки и предложения, выстраивать эффективную логистику. Эти все составляющие отражаются на эффективности и экономике предприятия. При работе с таким своеобразным маркетплейсом нет переплаты посредникам, а также отсутствуют риски попасть на мошенников, которых привлекают высокие цены на рынке металлопроката. В базе 2 миллиона товарных позиций. На платформе более 6 тысяч зарегистрированных пользователей. Ежемесячная аудитория — почти 132 тысячи посетителей.





Российский фонд технологического развития является оператором Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Она создана для получения мер государственной поддержки, продвижения российской продукции и поиска надежных партнеров. Содержит более 1,5 миллиона товарных позиций. В системе зарегистрировано более 53 тысяч промышленных предприятий. Есть более 130 сервисов для разных групп пользователей.

Платформа развивается уже четыре года, а два года назад проект поддержал Минпромторг РФ. Разработчики сделали сервис удобнее, чтобы он достойно выглядел на федеральном уровне.



«Мы интегрированы в ГИСП. Через нее любое промышленное предприятие может получить меры поддержки, оформить цифровые паспорта и получить другие услуги. Это среда, где теперь можно находить продавцов и покупателей металла. Не нужно пользоваться разными сервисами, а работать только в одном. Металлоемкие компании для собственных нужд могут приобретать сырье — металлопрокат — напрямую, минуя посредников, учитывая нужные объемы, комфортную цены и логистику. У этого проекта однозначно только развитие. Там задействованы умные головы — это факт. Большие ресурсы привлечены на разработку. Мы работаем на федеральном уровне и сейчас идем дальше — к нам заходят компании из Узбекистана, Беларуси, Казахстана», — пояснил ИА «Первое областное» директор «Е-Металл» Денис Харламов.





В дальнейшем запланирована интеграция с сервисом ГИСП «Импортозамещение», а также информационное сотрудничество по аналитике рынка и автоматизированному мониторингу критической промышленной продукции в цветной и черной металлургии. Можно отслеживать ключевые моменты: наличие, среднюю цену, количество позиций, число поставщиков (производителей и владельцев металла), город или субъект.



Такая актуальная информация будет доступна сотрудникам департамента металлургии и материалов Минпромторга России в личном кабинете. При этом по запросу доступ предоставят любому отраслевому ведомству или департаменту. Подобным функционалом уже сейчас могут воспользоваться производители и владельцы металла при размещении своей компании и номенклатуры на цифровой платформе «Е‑Металл».