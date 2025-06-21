Размер МРОТ в России в 2026 году может превысить 27 тысяч рублей

Увеличение показателей повлияет на всех работодателей

Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году может превысить 27 тысяч рублей. Об этом на полях ПМЭФ-2025 сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Общий объем финансирования, которое понадобится для этого, пока не рассчитан.

«МРОТ устанавливается как 48% от медианной зарплаты. И с будущего года он превысит 27 тысяч рублей. Объем расходов сейчас оцениваем. Увеличение МРОТ влияет на всех работодателей страны, поэтому у этого решения по сути несколько источников финансирования: бюджетная система, включая федеральный, региональные и муниципальные бюджеты в отношении работников госсектора, и коммерческий сектор - для своих работников, НКО - для своих», - сказал Антон Костяков, передает ТАСС.

Минимальный размер оплаты труда в Челябинской области, с учетом районного коэффициента, в данный момент равен 25 806 рублей.

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