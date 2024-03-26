Расходы городского бюджета-2024 в Челябинске вырастут на 600 млн рублей

Треть суммы пойдет на капвложения в объекты коммунальной инфраструктуры

Расходная часть бюджета Челябинска на 2024 год увеличена более чем на 600 миллионов рублей. Изменения утвердили на мартовском заседании депутаты городской Думы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Увеличение общего объема расходов на 608,21 миллиона рублей происходит за счет налоговых доходов и межбюджетных трансфертов», — сообщила председатель Комитета финансов Челябинска Виктория Шин.

Она пояснила, что за счет дополнительных поступлений и перераспределения 219,76 миллиона рублей будет выделено на капитальное строительство (большую часть составят капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры), более 169 миллионов запланировано на создание условий для деятельности спортучреждений, подведомственных управлению физкультуры и спорта, 112,1 миллиона — на развитие дорожного хозяйства Челябинска и около 62 миллионов рублей будет вложено в систему образования.

«После изменений доходы бюджета областного центра составят 55,2 миллиарда рублей, расходы — 56,7 миллиарда, дефицит останется прежним и составит 1 миллиард 466,9 миллиона рублей», — добавила Виктория Шин.

