Расходы бюджета Челябинской области увеличены на 200 млн рублей

Средства направят на экологию и доступ школ к интернету

Сегодня, 29 января, на первом в 2026 году заседании Законодательного собрания восьмого созыва депутаты приняли изменения в областной бюджет в связи с увеличением расходов на более чем 200 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам министра финансов Челябинской области Ивана Родионова, 149,7 миллиона рублей направят на обеспечение школ, колледжей и профессиональных училищ высокоскоростным доступом к интернету.

Еще 50,8 миллиона рублей выделят на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистый регион — 74». Его цель — ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде. Реализуется по 31 декабря 2030 года.