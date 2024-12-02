Работник челябинского оборонного завода награжден премией Ростеха

Борису Гомбергу в этом году исполнилось 95 лет

Сотрудник АО «НПО „Электромашина“» (входит в Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех»), стоявший у истоков отечественного электрооборудования в танкостроении, был награжден премией Ростеха. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Борису Гомбергу в этом году исполнилось 95 лет, и он официально является рекордсменом Книги рекордов России за самый продолжительный трудовой стаж на одном предприятии.





Его должность — ученый секретарь научно-технического совета АО «НПО „Электромашина“». Более 72 лет жизни он посвятил работе на предприятии. Пик его карьеры совпал с расцветом советского танкостроения. Конструктор Гомберг разрабатывал электрооборудование для всех основных видов и типов бронетехники того времени.

Накопленный опыт и заслуги Бориса Гомберга были высоко оценены организаторами корпоративного конкурса. Он стал победителем в номинации «Высокая производительность» и получил звание «Человек Ростеха» 2024 года. Церемония награждения состоялась в Москве.

Конкурс проводился впервые, его цель — выявить лучших работников государственной корпорации, которые эффективно трудятся, поддерживают важные социальные инициативы, внедряют полезные проекты на производствах.

«Челябинскому научному объединению „Электромашина“ я верно служу всю свою производственную жизнь. За эти годы благодаря самоотверженному труду коллективов этого и ряда других отечественных предприятий в стране создана новая электротехническая отрасль — электрооборудование военных гусеничных машин, которая вплотную приблизилась к авиационной, а по отдельным параметрам даже ее превосходит. Высокое качество и надежность электрооборудования военных гусеничных машин является одной из важных основ победоносных действий российской армии в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня я счастлив и горд тем, что мои скромные заслуги в нашем общем благородном деле защиты Отечества так высоко оценены одной из крупнейших государственных корпораций России — Ростех», — рассказал Борис Гомберг.