«Пятерочку» в Челябинской области заставили снизить цены на продукты

Сеть магазинов скорректировала стоимость социально значимых продуктов

Компания «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») снизила стоимость яиц, моркови, сливочного и подсолнечного масла в Локомотивном городском округе. Там организация занимает доминирующее положение. Цены на продукты изменили до минимального уровня, установленного торговой сетью в муниципалитетах Челябинской области с высокой конкуренцией среди магазинов, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Требование скорректировать цены на социально значимые продукты в компанию «Агроторг» направляла региональная антимонопольная служба. Признаки нарушения закона о защите конкуренции в Локомотивном городском округе Челябинское УФАС выявляло при мониторинге стоимости продовольствия в декабре 2021 года. Ведомство установило, что в этом муниципалитете цены социально значимых продуктов выше, чем в других территориях региона, где «Пятерочка» не занимает доминирующее положение.

Если бы компания не устранила нарушение закона, УФАС бы возбудило дело. Торговым сетям запрещено устанавливать разные розничные цены на один и тот же товар в своих магазинах.

