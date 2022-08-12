Челябинцы смогут участвовать в масштабном розыгрыше «Пятерочки», закупившись на 200 рублей

Ретейлер запустил акцию в магазинах

Торговая сеть «Пятерочка» запустила в Челябинской области новую акцию. В магазинах будет разыграно более 500 ценных призов, главный из которых — автомобиль. Также покупатели смогут получить в подарок крупную бытовую технику, посуду для готовки, сертификаты в магазины электроники и товаров для дома.

Акция проходит во всех магазинах «Пятерочка» до 5 сентября 2022 года. Принять участие в ней могут покупатели с чеками на сумму от 200 рублей. Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно зарегистрировать свой чек на сайте actions.5ka.ru. Чем больше чеков зарегистрировал участник, тем выше его шансы на победу. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Кроме того, в акции дополнительно предусмотрены призы от партнеров. Еженедельно будут проходить розыгрыши призов среди гостей с чеками от 200 рублей, которые купили товары Splat, АOS, Losk, Vernel, «Балтика 0 безалкогольное», «Останкино». В списке призов — электросамокаты, кофемашины, грили, гладильные системы, сертификаты на покупки в онлайн-магазине одежды и в супермаркете спортивных товаров. Список товаров, участвующих в акции, а также все подробности об акции, условиях участия и порядке выдачи призов — на сайте.