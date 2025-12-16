«Пятерочка» подвела итоги масштабного розыгрыша «Пятое время года»

Победителям вручили сертификаты на полмиллиона рублей

Erid: 2SDnjdMxwzo

С 16 сентября по 20 октября 2025 года в магазинах сети «Пятерочка», расположенных в Челябинской, Пермской, Курганской, Свердловской, Нижегородской и Оренбургской областях, а также в республиках Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Башкортостан, Удмуртия и Чувашия, проходила акция «Пятое время года».

Чтобы принять участие, покупателям было достаточно совершить покупку в «Пятерочке» на сумму от 650 рублей и зарегистрировать кассовый чек на официальном сайте акции.

Простая механика позволила включиться в розыгрыш даже тем, кто делал это впервые. По итогам акции определены пять победителей, которым будут торжественно вручены сертификаты номиналом 500 000 рублей.

Одним из пяти победителей стал житель села Агаповка в Челябинской области Сергей Герасимов. Он часто совершает покупки в магазине «Пятерочка» и заодно решил поучаствовать в розыгрыше.





«Об акции я узнал, когда в очередной раз зашел за продуктами и увидел плакат в магазине. Начал регистрировать чеки и вот итог — выигрыш в полмиллиона! Конечно, победа была для меня неожиданным и приятным сюрпризом к Новому году. Теперь всегда буду участвовать в розыгрышах от «Пятерочки», — поделился победитель розыгрыша.

Руководитель управления маркетинга ТР Волга торговой сети «Пятерочки» Анастасия Саломатникова отметила, что интерес покупателей к акциям стабильно растет:

«Наша задача — не только обеспечивать покупателей качественными товарами по выгодным ценам, но и дарить позитивные эмоции. Покупатели охотно участвуют в наших акциях, поэтому впереди их ждут новые розыгрыши. Проект „Пятое время года“ наглядно показал, что обычный поход за покупками может стать настоящим праздником», — уточнила она.

Кроме главных призов, каждую неделю участники выигрывали технику, товары для дома и для активного отдыха: ноутбук, смартфон, консоль Nintendo Switch Lite, гриль, велосипед, электросамокат, сноуборд и другие подарки.

«Пятерочка» продолжит проводить программы лояльности и розыгрыши, которые позволяют покупателям получать не только выгоду, но и неожиданные радостные моменты.

Реклама.

Рекламодатель — ООО «Агроторг».

ИНН 7825706086