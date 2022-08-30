«Пятерочка» направила 850 кг продуктов нуждающимся семьям Челябинска

Благотворительный проект реализуется совместно с Банком еды «Русь»

Торговая сеть «Пятерочка» (входит в Х5 Group) совместно с Банком еды «Русь» в рамках проекта «Корзина доброты» собрала продовольственную помощь для нуждающихся семей с детьми-школьниками из Челябинска. Волонтеры Банка еды «Русь» адресно доставили 500 наборов, состоящих из продуктов длительного хранения, сладостей и перекусов на школьных переменах.

Продовольственная помощь общим весом около 850 кг была передана нуждающимся семьям с детьми школьного возраста в Челябинск.

«К новому учебному году мы собрали различные сладости и орехи для перекусов на переменах — конфеты, печенье, пряники, ореховую смесь, зефир, мармелад. Впереди каждого школьника ждут новые знания и интересные события. И мы хотим, чтобы дети и их родители не только получили подарок ко Дню знаний, но и почувствовали нашу заботу и внимание», — сообщила руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятерочка» Екатерина Демешко.

Продукты в преддверии 1 Сентября также были направлены семьям из Москвы, Вологды, Краснодара, Новосибирска, Тулы, Ижевска, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.