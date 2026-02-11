Пять новых кластеров «Профессионалитет» начнут работу в Челябинской области в 2026 году

Южный Урал расширяет участие в проекте

В Челябинской области продолжается динамичное развитие федерального проекта «Профессионалитет» (в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»). В 2026 году регион пополнится пятью новыми образовательно‑производственными кластерами, что еще больше укрепит связь среднего профессионального образования с реальными потребностями экономики. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Первой точкой роста станет колледж им. П. П. Аносова в Златоусте. С 1 сентября он станет базовой организацией кластера «Машиностроение». По словам директора колледжа Виктора Сидорова, обучение будет максимально приближено к практике.

«Конкретно под запросы партнера готовятся будущие специалисты для направлений и технологических процессов конкретных предприятий. Образовательные программы уже с первого курса будут направлены на изучение технического процесса и формирования корпоративной культуры наших индустриальных партнеров. При поддержке предприятий уже запущен учебно‑производственный полигон в стенах машиностроительной площадки колледжа»,— отметил он.

Кроме златоустовского кластера, в 2026 году откроются еще четыре:



Каслинский промышленно‑гуманитарный техникум (направление «Металлургия»);

Миасский геологоразведочный колледж («Горнодобывающая отрасль»);

Магнитогорский технологический колледж имени В. П. Омельченко («Туризм и сфера услуг»);

Челябинский социально‑профессиональный колледж «Сфера» («Легкая промышленность»).

На сегодня в Челябинской области действует 17 образовательно‑производственных кластеров. В проекте участвуют более 40 колледжей и техникумов. Направления проекта охватывают ключевые отрасли региональной экономики: металлургия, машиностроение, строительная сфера, атомная, радиоэлектронная и горнодобывающая промышленность, робототехника, топливно‑энергетический комплекс, клиническая и профилактическая медицина.

Проект «Профессионалитет» позволяет студентам получать актуальные навыки, востребованные на рынке труда, а предприятиям — готовить кадры «под заказ», обеспечивая преемственность знаний и технологий.