Путин поручил создать региональные программы по продвижению местных брендов

Президент убежден, что каждому субъекту страны есть чем гордиться

Президент России Владимир Путин призвал власти регионов усилить работу по поддержке и продвижению местных брендов, отвечая на обращение предпринимателя из Удмуртии, который привел несколько примеров, как бизнес «поднялся» в связи с геополитическими событиями: спецоперацией, санкциями, уходом из страны иностранных брендов.

По словам главы государства, за последние месяцы присутствие отечественных брендов на внутреннем рынке выросло на 31%. При этом он поддержал заявителя в том, что этот процесс нельзя останавливать.

«Поддержка наших брендов должна носить системный характер, поэтому к этой работе нужно привлекать не только федеральные, но и региональные структуры. Я сейчас обращаюсь к руководителям регионов, своим коллегам: нужно взять этот процесс под контроль и всячески способствовать продвижению местных брендов. Это существенным образом разнообразит наш рынок, сделает его интересным, насыщенным и более привлекательным для потребителей», — сказал Владимир Путин.

Регионам есть чем гордиться, добавил он, поручив, чтобы в каждом субъекте появилась своя программа работы по поддержке и продвижению своих брендов.