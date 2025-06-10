Птицефабрики Челябинской области увеличили производство яиц на 2,5%

Регион занимает третье место в стране по этому показателю

Птицефабрики Челябинской области увеличили производство яиц в январе — марте 2025 года на 2,5%, сообщает Челябинскстат. При этом по итогам 2024 года предприятия птицепрома выпустили 1,7 миллиарда яиц. По этому показателю регион уверенно занимает третье место в стране.

В своем обращении к Законодательному собранию Челябинской области Алексей Текслер поставил цель — увеличить производство яиц до 2 миллиардов штук в 2025 году. Тренд на рост объемов выпуска продукции у птицефабрик сохранится.

При этом в январе — марте в регионе уменьшилось производство молока на 4,9%, скота и птицы на убой (в живом весе) — на 0,3%. На конец марта 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 183,1 тысячи голов (−10,5%), из него коров — 87,4 тысячи голов (−10%), свиней — 619,8 тысячи голов (−8,4%), овец и коз — 119,7 тысячи голов (−6,6%), птицы — 20 478,9 тысячи голов (+1,4%).

«Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе — марте составили 1714 килограммов и увеличились по сравнению с январем — мартом 2024 года на 8,3%», — сообщает Челябинскстат.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2025 года по отношению к декабрю прошлого года составил 102,3%. В марте 2024 года по отношению к декабрю 2023 года — 96,2%.