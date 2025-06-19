Птицефабрики Челябинской области переходят на новые технологии производства

Еще одна встреча главы Южного Урала на ПМЭФ была посвящена сельскому хозяйству

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор группы Черкизово Сергей Михайлов обсудили развитие птицеводства в регионе, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Группа Черкизово, владеющая двумя крупными птицефабриками в Челябинской области АО Уралбройлер и ООО Уральская мясная компания, реализует масштабный инвестиционный проект модернизации производства и решения экологических проблем. В 2024 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения в поселке Ишалино, идет настройка оборудования. Также продолжается строительство очистных в поселке Муслюмово, запланированное к завершению до конца 2025 года. Инвестиции в это направление составили около 1,5 миллиарда рублей.

Ключевым направлением модернизации является переход от клеточного к напольному содержанию бройлеров на площадке в Кунашакском районе. Это позволит улучшить качество продукции и соответствовать единым стандартам компании. На данный момент две из шести бройлерных площадок уже переведены на напольное содержание. Также введены в эксплуатацию новые ветеринарные объекты и площадка для утилизации побочной продукции животноводства.

На встрече подтвердили договоренности о постепенном восстановлении объемов производства после модернизации, а также обсудили возможность предоставления господдержки из регионального бюджета. В Кунашакском районе на предприятиях группы Черкизово работают более 2000 человек, что подчеркивает социальную значимость компании для региона.