Пшеница «Лариса янтарная» получила золото на агровыставке в Москве

Экспертное жюри выставки «Золотая осень» высоко оценило работу Челябинского НИИ, фермеров и Магнитогорской ветстанции

Сотрудники Челябинского НИИ сельского хозяйства Юрий Прядун, Сергей Малышев и Лариса Сухова вывели новый сорт твердой пшеницы «Лариса янтарная». Сорт занял первое место на XXVI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», сообщает региональный Минсельхоз.



«В регионе своих сортов твердой пшеницы не было. В 2023 году сорт „Лариса янтарная“ включен в государственный реестр. Его достоинство в коротком периоде вегетации, что позволяет при меньшем количестве тепла получить качественный урожай твердого зерна, а для твердой пшеницы именно качество, а не количество стоит на первом месте», — подчеркнул замдиректора института Николай Глаз.

Стоит отметить, Челябинская область занимает второе место по производству пшеницы твердых сортов в России.

На конкурсе также отличились южноуральские фермеры. Они показали класс в выращивании масличных, зерновых, зернобобовых, крупяных культур, плодов и ягод. Серебряные медали присуждены фермерскому хозяйству Оксаны Крель и КФХ «Березка». Бронзовыми медалями наградили крестьянское хозяйство «Карсакбаев К. Б.», фермерское хозяйство «Григорьевские сады» и ООО «Беловское».

Суровые условия этого сезона вспоминает управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль. В мае цвет в садах побили заморозки. Летом челябинскую область заливали дожди. Вопреки всему в «Григорьевских садах» созрел богатый урожай плодов и яблок.

«Мы показали высокие результаты валового сбора, а именно: собрали 820 тонн плодов и ягод при плане 500 тонн. Эта бронза оказалась для нас дороже, чем золотые медали, полученные в 2021 и в 2022 году», — поделилась управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль.

Бронзовой медалью жюри отметило работу Магнитогорской ветстанции. Южноуральские ветеринарные врачи разработали, произвели и внедрили эффективные лекарственные препараты для пожилых домашних животных с больными суставами. Они применяют клеточную технологию лечения плазмой, которая в некоторых случая помогает предотвратить хирургическое вмешательство.





Автор: Лилия Полякова