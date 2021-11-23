ПСБ запустил вклад «Крутой процент» и повысил ставки по депозитам

ПСБ предложил новый вклад «Крутой процент» с доходностью до 9%*

Депозит открывается на 250 дней, срок разбит на процентные периоды, для каждого из которых действует своя процентная ставка. В первые 50 дней клиент получает повышенный доход 9%, при этом имеет возможность пополнять депозит на любые суммы. Ставка на период от 51 до 100 дней будет равна 8% годовых, от 101 до 250 дней — 7% годовых. Доход выплачивается в конце срока действия вклада. Депозит «Крутой процент» можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном или интернет-банке.

Одновременно ПСБ повысил доходность по срочным депозитам — «Сильная ставка», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности».

«Конец года является традиционно высоким сезоном на рынке привлечения вкладов: компании выплачивают своим сотрудникам 13-е зарплаты и предновогодние премии, которые люди стараются выгодно разместить во вклады. Многие изучают более доходные варианты размещения средств после закрытия вкладов предыдущих периодов, и часть клиентов, ожидая дальнейшего повышения доходности, сейчас выбирают депозиты с небольшими сроками размещения. Мы внимательно следим, как меняются предпочтения вкладчиков в отношении сберегательных продуктов. С учетом этого предложили новый вклад для тех, кто при относительно коротком сроке размещения хочет получить привлекательную доходность, а также увеличили ставки по самым востребованным депозитам», — сказала руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

*Условия привлечения срочного банковского вклада «Крутой процент». Валюта вклада: рубли. Срок вклада: 250 дней. Размер вклада: от 10 000 рублей. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим вклада: пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 50 календарных дней с даты открытия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; срок действия вклада разделен на процентные периоды, для каждого из которых действует индивидуальная процентная ставка; расходные операции не допускаются. Вклад пролонгируется не более 3-х раз. Количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Выплата процентов в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). При досрочном расторжении проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в ПАО «Промсвязьбанк» на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Процентные ставки с 12.11.2021: в первом процентном периоде 1—50 день — 9% годовых, во втором 51—100 день — 8% годовых, в третьем 101—250 день — 7% годовых. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Промсвязьбанк», в интернет- и мобильном банке при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Полные условия — на сайте и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 Ц