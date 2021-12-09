ПСБ запускает цифровую карту для розничных клиентов

Картой можно воспользоваться через несколько минут после заказа

ПСБ начал эмиссию цифровых дебетовых карт для действующих розничных клиентов. Цифровая карта является полнофункциональной банковской картой в онлайн-формате и обладает всеми привилегиями стандартной дебетовой карты в зависимости от выбранного тарифа. Существенное преимущество цифровой карты в отличие от ее пластикового носителя — это мгновенный выпуск и возможность пользоваться картой через несколько минут после ее заказа.

«С развитием цифровизации и электронной коммерции растет доля клиентов, полностью перешедших в цифровые каналы для совершения ежедневных банковских операций. Необходимость иметь при себе наличные или пластик постепенно уходит в прошлое. Будущее наших ежедневных расчетов — за цифровыми картами в смартфонах и других носимых устройствах. Цифровая карта является полным аналогом пластиковой по своему функционалу и дополнительным возможностям, она выпускается в течение нескольких секунд и сразу готова к использованию. Такой быстрый и безопасный способ получения карты будет особенно востребован в период действия ограничительных мер. При этом для наших клиентов мы сохраняем возможность выбора: они могут воспользоваться опцией заказа пластиковой карты дополнительно к выпуску цифровой», — отметила директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская.

Оформить цифровую карту можно в интернет-банке или мобильном приложении ПСБ, выбрав один из предложенных тарифов дебетовой карты. Банк выпустит карту моментально, и она сразу станет доступна для добавления и использования в электронных кошельках Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay и других. С помощью карты также можно совершать покупки в магазинах через смартфон, оплачивать товары и услуги в интернет-магазинах, делать переводы, снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактные операции.