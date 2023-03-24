ПСБ увеличил число клиентов сервиса «Банковское сопровождение контрактов»

Количество клиентов сервиса «Банковское сопровождение контрактов» в системе дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate выросло за 2022 год в 2,5 раза

Рост клиентской базы обусловлен значительным расширением функциональных возможностей сервиса.

Банковское сопровождение помогает держать финансовые потоки под контролем, дает возможность повысить эффективность расходов, уменьшить риски и быстро принимать решения по управлению денежными средствами.

«ПСБ поступательно реализует стратегию цифровизации продуктов и процессов в PSB Corporate для персонализации, оптимизации бизнес-процессов и рационального распределения ресурсов корпоративных клиентов. Сервис „Банковское сопровождение контрактов“ стал одним из наиболее востребованных продуктов системы дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate за счет удобства, безопасности и оперативности получения информации о движении средств клиентов, а также постоянного совершенствования функционала сервиса»,— отметил Игорь Рамазанов, директор департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ.

Банк внедрил механизм электронного подписания договоров, реализовал модуль резервирования счетов, который дает возможность удаленно получить номер счета и банковские реквизиты. За 2022 год клиенты зарезервировали более 1000 отдельных банковских счетов. Теперь онлайн можно открыть контролируемый залоговый счет для проектного финансирования, чтобы осуществлять платежи по контрактам, в том числе за счет кредитных средств. В системе PSB Corporate доступно досье подтверждающих документов по сопровождаемому банком договору. Она автоматически анализирует направленные в банк документы, проверяет их, осуществляет хранение. Инструмент ускоряет процесс обработки платежных поручений на 30%. Пользователи могут самостоятельно подключить сервис «Банковское сопровождение контрактов», заполнив электронную анкету, и получить онлайн-консультацию.