ПСБ стал эксклюзивным банком-партнером первого Всероссийского рейтинга бизнеса «Индекс дела»

Проект поможет развитию предпринимательства в стране

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ПСБ поддержал создание Всероссийского рейтинга «Индекс дела», выступив эксклюзивным банком-партнером нового системного инструмента развития малого и среднего предпринимательства, разработанного АНО «Мой бизнес — мои возможности» при поддержке Минэкономразвития России.

Цель проекта — помочь предприятиям получить объективную оценку своей деятельности, сформировать лояльную аудиторию вокруг своего бренда и получить доступ к бизнес-продуктам партнеров проекта для развития своего дела. Среди критериев, по которым будут оцениваться малые и средние компании, — рост выручки, численность сотрудников, реализованные внутрикорпоративные социальные проекты и другие ключевые маркеры роста.

«Мы проводим глубокую аналитику в сегменте МСП и хорошо понимаем проблематику наших предпринимателей. Согласно исследованию RSBI за октябрь, деловая активность бизнеса, несмотря на негативные тренды, остается на достаточно высоком уровне. С другой стороны, инвестиционная активность существенно снижается, и это абсолютно объяснимо негативными настроениями на фоне высоких ставок кредитования. Поэтому сейчас первостепенно искать те инструменты, которые будут вовлекать предпринимателей в развитие бизнеса, помогать наращивать инвестиционную активность, получать ту рентабельность, которая позволит покрывать высокие ставки по кредитам. И рейтинг абсолютно точно может стать таковым инструментом. Это огромная честь — стоять у истоков создания рейтинга „Индекс дела“, поистине мощного инструмента развития предпринимательства в России, который создает новое слово в масштабе страны»,— прокомментировала старший вице-президент — руководитель блока малого бизнеса ПСБ Ирина Жимерина в ходе пресс-конференции, посвященной презентации рейтинга.

Она также пояснила, что для содействия запуску и расширению бизнеса ПСБ предложит участникам «Индекса дела», прошедшим первый этап, возможность расчетно-кассового обслуживания в банке на специальных условиях — в качестве бонуса в течение года будет предоставлено банковское обслуживание на сумму 100 000 рублей.

«За последние годы сектор МСП столкнулся с беспрецедентными вызовами. При этом предприниматели показали свою гибкость, адаптивность и социальную ответственность: занимались сохранением и созданием рабочих мест, импортозамещением, благотворительностью. Мы видим, что сегодня ценности бизнеса меняются, и МСП нужен новый инструментарий для развития. На наш взгляд, новая рейтинг-система решает сразу три задачи: дает возможность самодиагностики для бизнеса, выступает в качестве системы координат для МСП и создает систему ориентиров для потребителей. При этом перед Минэкономразвития стоит задача качественного роста сектора, и именно на ее решение нацелен проект „Индекс дела“. Такой подход позволяет в перспективе не только поддерживать развитие в России здоровой конкуренции, но и качественно выращивать бизнес, создавать новые ориентиры и механизмы развития для компаний всех уровней»,— поясняет замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Принять участие в рейтинге смогут микро-, малые и средние компании практически из всех сфер деятельности, включая франчайзи и филиалы с отдельным юрлицом численностью до 250 сотрудников и с годовой выручкой не более двух миллиардов рублей, а также бизнес-объединения. География рейтинга охватывает все регионы России.

Ранжирование будет вестись по собственной методологии и опираться на ядро экономических показателей, фактическую оценку темпов и направлений развития бизнеса. Применение специальных региональных коэффициентов позволит сравнивать между собой бизнес, работающий в одной сфере, но в разных регионах России. Рейтинг-система будет оценивать компании в зависимости от сферы деятельности параллельно по каскаду относительных и динамичных критериев, объединенных в пять ключевых индексов: индекс торговли, индекс роста, индекс узнаваемости, индекс будущего и индекс корпоративно-социальной ответственности.

«Индекс дела» будет включать в себя федеральные топы с разделением по оборотам, региональные топы самого быстрорастущего бизнеса, а также рейтинг бизнеса по сферам деятельности. Финалистами, включенными в топ-1000 и топ-100, станут представители самых успешных практик бизнеса, имеющие как наибольший рост своего дела, так и реализующие социальные проекты внутри своих компаний, создающие новые рабочие места и нацеленные на дальнейшее масштабирование своего дела.

По итогам участия в рейтинге бизнес получит «знак качества» — специальную электронную и физическую отметки для размещения на интернет-ресурсах и объектах бизнеса — ресторанах, гостиницах, офисе компании. Таким образом, рейтинг будет выступать в том числе гидом для клиентов и потенциальных сотрудников.

Для допуска к участию в рейтинге предпринимателю нужно будет заполнить небольшую форму с основными данными о бизнесе, так как оценка бизнеса будет происходить в два этапа: скоринг и ранжирование. Результаты первичного скоринга будут доступны всем участникам не позднее месяца со дня подачи заявки. После успешного прохождения этого этапа у участников в личных кабинетах автоматически откроется доступ к заполнению заявок на действующие номинации.

Ознакомиться со всеми условиями участия в рейтинге и подать заявку можно на портале индексдела.рф.

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