ПСБ способствует модернизации энергетического комплекса страны

ПСБ профинансирует на срок до 2025 года программу по обновлению и модернизации приборов учета энергетического комплекса

ПСБ и компания «С-Плюс» (дочернее предприятие АО «Концерн Росэнергоатом», энергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») начали сотрудничество в рамках договора факторингового финансирования энергосервисных контрактов. Согласно заключенному соглашению, ПСБ профинансирует на срок до 2025 года программу по обновлению и модернизации приборов учета энергетического комплекса в Центральном федеральном округе.

При заключении энергосервисного контракта затраты на энергосбережение первоначально не оплачиваются заказчиком, а компенсируются за счет экономии в результате исполнения договора. Подрядчик по энергосервисному контракту за свой счет принимает меры для повышения энергоэффективности и энергосбережения на объектах заказчика. Оплату по контракту заказчик проводит за счет сэкономленных от энергосервиса средств.

«ПСБ оказывает поддержку российскому бизнесу и стратегическим проектам, важным для поддержания стабильного функционирования экономики страны. Факторинговый сервис ПСБ дает возможность своевременно пополнять оборотные средства предприятий. В 2022 году ПСБ нарастил портфель факторинговых сделок на 7%, что выше рыночных показателей, и на 7% мы увеличили свою клиентскую базу по договорам факторинга. Одним из качественных драйверов роста факторингового бизнеса ПСБ стало в том числе финансирование энергосервисных контрактов. Исполнители заинтересованы в быстром получении оплаты после выполнения и сдачи работ, поэтому используют факторинг для оперативности получения средств сразу для вложения их в новые проекты. ПСБ предлагает индивидуальные условия по факторингу для участников энергетической отрасли»,— рассказал директор департамента факторинговых операций ПСБ Борис Соболев.