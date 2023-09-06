ПСБ рассказал челябинским предпринимателям об особенностях работы с банками

Представители малого и среднего бизнеса узнали о действии 115-ФЗ

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На бизнес-встрече начальник управления массового сегмента ПСБ в Челябинске Ольга Смирнова разобрала с представителями МСБ актуальные вопросы, связанные с оптимизацией налогообложения и блокировкой счетов по 115-ФЗ. Предприниматели смогли на практических примерах разобрать причины блокировки расчетных счетов, узнали, что необходимо предпринять, чтобы быстро их разблокировать, и какие превентивные меры соблюдать, чтобы избежать блокировки.

Под действие закона «О противодействии отмыванию доходов» попадают не только реальные нарушители, но и законопослушные предприниматели, слабо знакомые с подводными камнями ведения бизнеса. Например, снятие в банкомате крупной суммы наличными или солидный перевод физлицу — все это может привести к блокировке бизнес-счета. ПСБ, заинтересованный в повышении финансовой грамотности своих клиентов, в их успешном ведении дел и сохранении репутации, составил чек-лист рекомендаций, как не попасть в список сомнительных компаний, что предпринять, чтобы быстро разблокировать счет, а также какие правила соблюдать, чтобы избежать блокировки.

Во-первых, необходимо проводить своевременную оплату налогов по расчетному счету, а не через банкомат, как это нередко практикуют индивидуальные предприниматели. В соответствии с рекомендациями ЦБ РФ, доля налоговых отчислений должна быть не менее 1% от дебетового оборота.

Во-вторых, снизить риск блокировки поможет официальное оформление сотрудников в штат и выплата заработной платы через расчетный счет. НДФЛ и социальные взносы с заработной платы также нужно уплачивать по счету. Суммы НДФЛ и соцвзносов должны соответствовать среднесписочной численности сотрудников. Если производить выплату дивидендов, то с уплатой с них НДФЛ.

В-третьих, тщательно проверять контрагентов, особенно тех, с кем еще только планируется начать договорные отношения. Это можно сделать с помощью таких сервисов, как «Прозрачный бизнес» от ФНС, СПАРК, «Контур. Фокус», Rusprofile или в личном кабинете интернет-банка.

Важно проводить по счету все хозяйственные платежи. Если счета открыты в нескольких банках, то факт оплаты хозяйственных и налоговых платежей, аренды и заработной платы банку не известен. Поэтому по запросу финансовой организации нужно предоставлять платежные поручения по уплате налогов, аренды, заработной платы из других обслуживающих компанию банков.

Предельный размер наличных расчетов в рамках одного договора между юридическими лицами и ИП не должен превышать 100 000 руб. Лучше не снимать наличными более 30% от дебетового оборота. Если деятельность связана с закупкой продукции у населения за наличный расчет, то проверяйте действительность паспорта физического лица на сайте ГУ МВД.

«Бизнесмен также может оформить корпоративную карту. Это банковская карта предпринимателя, которая открывает круглосуточный доступ к деньгам на расчетном счете компании. Бизнес-карта упрощает банковское обслуживание и сокращает расходы на бухгалтерию, а операции по ней тарифицируются дешевле, чем при традиционном банковском расчетно-кассовом обслуживании. По корпоративной карте удобно расплачиваться в магазинах и в сети. Можно устанавливать лимиты на покупки и снятие с карты, снимать и вносить наличные 24/7. Деньги моментально будут на счете. Оплата картой подходит для любых бизнес-покупки»,— рассказала Ольга Смирнова.

Правильно оформленные документы помогут избежать спорных ситуаций в части исполнения договоров и помогут разъяснить экономический смысл проводимых по счету операций перед банком. Так, необходимо подробно указывать назначение платежа и правильно оформлять договоры с контрагентами, все сопутствующие документы (приложения, спецификации, товарно-транспортные накладные и прочие документы).

«Многолетний опыт работы позволил нам накопить самые разнообразные и показательные примеры, с какими сложностями сталкиваются коммерсанты. Для ПСБ важно донести эти знания до предпринимателей, чтобы предупредить нежелательные последствия»,— отметила Ольга Смирнова.

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