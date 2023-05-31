ПСБ рассказал бизнесу об особенностях работы с гособоронзаказом

ПСБ сопровождает государственный оборонный заказ с 2019 года. Банк контролирует расчеты и финансирует исполнение ГОЗ на всех уровнях

На сегодняшний день на долю опорного банка ОПК приходится сопровождение более 70% всех контрактов, заключенных в сфере ГОЗ. В ПСБ сформировалась команда сильных специалистов, работающих с военными контрактами. Традицией для банка стало проведение образовательных мероприятий, где эксперты и приглашенные специалисты рассказывают о новшествах в законодательстве, о последних тенденциях в области банковского сопровождения расчетов по ГОЗ, отвечают на вопросы об открытии и ведении отдельных счетов.

Закупки по гособоронзаказу традиционно вызывают множество вопросов, и по инициативе ПСБ в Челябинске состоялся семинар, на котором банковские эксперты разъяснили тонкости финансовых аспектов работы по ГОЗ и особенности его сопровождения для предприятий ОПК. Около 50 компаний Челябинской области — от крупных промышленных холдингов до представителей малого и среднего бизнеса — проявили интерес к обсуждению темы.

«Движение идет не только со стороны малого и среднего бизнеса, но и со стороны корпораций. Предприятия ОПК с большим желанием распределяют часть функций по исполнению гособоронзаказа на предприятия МСБ. Это связано в первую очередь с большей мобильностью и возможностью частных предприятий принимать вариативные решения, быть готовыми к изменению производства, логистических цепочек. Небольшие компании могут делать это более оперативно. Для предпринимателей участие в исполнении гособоронзаказа, по сути, это гарантированные спрос, оплата и стабильность в достаточно протяженном периоде времени. Весь 2022 год и начало 2023 года показали, что заказы есть, размещаются, исполняются и оплачиваются. МСБ всё больше включается в процесс в силу дифференцированности потребностей государственного заказчика, — отметил вице-президент — региональный директор ПСБ в Челябинске Алексей Юхачёв.

Небольшим компаниям порой сложно внедряться в объемные проекты ОПК, поэтому ПСБ активно оказывает им поддержку как финансовыми, так и нефинансовыми инструментами. Стандартные продукты ПСБ, связанные с исполнением государственных заказов, — это «ПСБ-Госзаказ+», предоставление банковских гарантий на исполнение госконтрактов и контрактов ГОЗ, контрактное финансирование для исполнения государственного оборонного заказа. В 2022 году пользовались спросом льготные государственные программы, направленные на инвестиционные цели — на модернизацию и переоборудование производства.

«ПСБ в Челябинской области обслуживает более 600 предприятий, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, работающих по ГОЗ. Динамика количества сопровождаемых операций в 2022 году по отношению к 2021 году составила плюс 15%, в деньгах это практически двукратное увеличение объема сопровождаемых контрактов. В условиях возросших объемов мы успешно контролируем целевое использование государственных средств, при необходимости предоставляем финансирование предприятиям, которые исполняют ГОЗ. Роль ПСБ в этом сегменте — обеспечение бесперебойного выполнения государственного оборонного заказа на всех этапах. Банк всегда находится в оперативном взаимодействии со всеми участниками процесса банковского сопровождения ГОЗ и готов в любой момент подставить плечо»,— прокомментировал Алексей Юхачёв.