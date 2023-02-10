ПСБ профинансирует производство препарата от вирусных заболеваний на мощностях оборонного предприятия

ПСБ и Институт инженерной физики в рамках III Российского форума по финансовой грамотности «Просто капитал» подписали кредитный договор

Банк открыл организации кредитную линию на финансирование производства лекарственного препарата от вирусных заболеваний. Документ подписали старший вице-президент — директор департамента финансового оздоровления предприятий ОПК ПСБ Сергей Добрин и президент автономной некоммерческой организации «Институт инженерной физики» Алексей Царьков. Финансирование проекта, в том числе приобретения оборудования, строительно-монтажных работ, планируется по льготной ставке в рамках государственной программы поддержки производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

«Диверсификация производства — хорошо зарекомендовавший себя инструмент финансового оздоровления предприятий ОПК. Институт инженерной физики — это успешный инновационный научный концерн, который разрабатывает новейшие образцы продукции военного, двойного и гражданского назначения, в том числе в области навигации и геодезического обеспечения, физико-энергетических систем, автоматизированных систем управления и связи. Производство гражданской продукции, в том числе препарата „Тамерон“, позволит предприятию еще увеличить рентабельность производства», — сказал Сергей Добрин.

«В период нестабильной эпидемиологической ситуации в мире очень важно серьезное внимание к наращиванию научного потенциала, к развитию соответствующей инфраструктуры. С помощью финансовой поддержки ПСБ мы расширим наши возможности по выпуску такой необходимой и актуальной гражданской продукции. Лекарственный препарат „Тамерон“ является разработкой Института инженерной физики, он обладает высокой эффективностью при лечении различных патологий и вирусных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции COVID-19»,— сообщил президент автономной некоммерческой организации «Институт инженерной физики» Алексей Царьков.