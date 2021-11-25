ПСБ признали лучшим ипотечным банком на первичном рынке жилья

Кредитная организация стала победителем по версии аналитической компании Frank RG

ПСБ стал победителем среди российских банков в номинации «Лучшие условия ипотеки на первичном рынке» по версии Frank Mortgage Award 2021.

Наиболее комфортные условия доступны по «Госпрограмме 2020» и «Семейная ипотека». Также клиенты банка могут воспользоваться ипотекой на покупку квартир в рамках совместных программ с застройщиками.



«В этом году сотни тысяч российских семей приобрели собственное жилье на максимально доступных условиях от нашего банка, и мы рады признанию ипотечных программ ПСБ на первичном рынке лучшими по версии авторитетной российской консалтинговой компании Frank RG. Наш банк предлагает клиентам привлекательные условия кредитования как по уровню ставок, так и по неценовым параметрам — цифровой инфраструктуре для удобного и безопасного оформления кредитов. Мы провели масштабную работу, чтобы сделать условия по ипотеке еще более доступными — специальные программы с застройщиками позволяют получить кредит на покупку жилья на максимально привлекательных условиях», — говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.