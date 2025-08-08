ПСБ Private Banking запустил новый пакет услуг «ПСБ | Элемент» для состоятельных клиентов

Его отличает эксклюзивный сервис и увеличенные лимиты

Erid: 2SDnje8rK6e

«При выборе банка состоятельные клиенты уделяют большое внимание финансовой безопасности и высокому сервису, уровню экспертизы команды, которая комплексно управляет семейными активами. При этом немаловажную роль играет создание востребованных финансовых решений с эксклюзивными преимуществами. „ПСБ | Элемент“ — это новый стандарт Private Banking, в основе которого заложены комфорт, безопасность и финансовое благополучие каждого члена семьи клиента. Мы до мелочей продумали наполнение нового пакета услуг, чтобы клиент и его близкие могли уделять как можно больше времени вещам, которые важны для каждого из них»,

— отметил старший вице-президент, директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.





ПСБ Private Banking предложил состоятельным клиентам новый пакет услуг «ПСБ | Элемент», который сочетает в себе финансовые инструменты и привилегии, эксклюзивный сервис и страхование в путешествиях.В пакете услуг «ПСБ | Элемент» клиентам доступны банковские карты и платежные инструменты: карты Mir Supreme как в эксклюзивном металлическом дизайне, так и классическом пластиковом исполнении, а также платежные стикеры Mir Supreme на базе национальной платежной системы «Мир» c оригинальным дизайном. Клиент может оформить несколько платежных карт на себя и членов семьи, а также доверенных лиц. По любой карте доступны увеличенные ежедневные лимиты на снятие наличных, льготные тарифы по переводам и платежам.В рамках обновленной программы лояльности ПСБ Private Banking предоставляет более выгодные условия бонусных опций с увеличенным размером вознаграждений. Совершая ежедневные покупки, в том числе в сегменте «люкс», клиенты получают кешбэк до 7% в любых категориях — до 100 000 рублей ежемесячно. Владельцы пакета могут ежегодно возвращать до 25 000 рублей за поездки на такси.Также в новый пакет услуг включен сервис Mir Pass от национальной платежной системы «МИР» — клиентам доступны безлимитные проходы в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов в России и за рубежом, а также компенсация трат в ресторанах сервиса On Food до 30 000 рублей в год.Таким образом, дополнительная выгода для клиентов ПСБ Private Banking может составлять до 1 255 000 рублей в год.Держателям пакета услуг «ПСБ | Элемент» доступна обновленная линейка депозитов и накопительных счетов в рублях, китайских юанях и дирхамах ОАЭ с повышенными ставками для гибкого размещения средств и диверсификации инвестиционного портфеля.В новом пакете услуг также доступно туристическое страхование для всей семьи в путешествиях по всему миру с лимитом покрытия до 550 000 долларов США. Услуга включает широкую комбинацию возможных рисков, в том числе компенсацию при задержке рейса или за утерю багажа.

Рекламодатель — ПАО «Промсвязьбанк».