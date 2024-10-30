ПСБ предложил клиентам вклады с доходностью до 21,6% годовых

Минимальная сумма депозита — 100 тысяч рублей

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ПСБ повысил ставки по срочным вкладам для розничных клиентов в среднем до 21,6% годовых.

Клиент получит максимальную ставку в 21,6%, если разместит новые средства на вкладе «Сильная ставка»*. При этом вложенная сумма должна быть не менее 100 тысяч рублей, срок размещения средств — шесть месяцев. Срок размещения можно выбрать, он варьируется от трех месяцев до двух лет и более. В зависимости от срока меняется и ставка: от 17,2% до 21% годовых.

Еще один выгодный сберегательный продукт от ПСБ — депозит «Мой доход»**. При открытии депозита на шесть месяцев клиенту предоставляют ставку в 20,6% годовых. Депозит будет особенно привлекателен для пенсионеров и зарплатных клиентов. Для них предусмотрена повышенная ставка в 20,7% при размещении средств от 100 тысяч рублей. Период размещения средств на вкладе может быть от 3 месяцев. Ставка меняется в зависимости от срока размещения средств. Минимальная ставка составляет 18,2% годовых.

ПСБ делает подарок клиентам в преддверии Нового года — повышает ставку до 20,5% годовых по вкладу «Мой подарок»***. При этом минимальная сумма размещенных на вкладе средств должна составить от 100 тыс. рублей на срок 122 дня.

Банк проводит акцию «Проведи Новый год с ПСБ». В рамках акции при открытии нового вклада «Мой подарок» все вкладчики получат от 500 до 3000 бонусных рублей. Размер бонуса зависит от суммы вклада. Баллы придут на бонусный счет клиента. Их можно будет перевести в рубли по курсу 1:1 и использовать по своему усмотрению.

«В условиях повышения ключевой ставки срочные вклады остаются наиболее привлекательным инструментом сбережений среди россиян. Сейчас у розничных клиентов есть возможность зафиксировать максимальную доходность по вкладу на срок несколько месяцев и на более длительную перспективу, когда денежно-кредитная политика начнет смягчаться. Увеличивая ставки по депозитам на всех сроках, мы предлагаем большой выбор накопительных продуктов для гибкого управления сбережениями в зависимости от финансовых целей и возможностей клиента», — отмечает Юрий Латанов, начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ.

*Ставка 21,6% годовых по вкладу «Сильная ставка» действует при размещении вклада на сумму от 100 000 рублей на 181 день и применяется на «новые деньги». «Новые деньги» — это разница между суммой средств на текущих счетах клиента в момент открытия вклада и совокупной суммой максимального остатка на тех же счетах (данные на начало операционного дня) за 3 месяца до открытия вклада, исключая 7 календарных дней до открытия вклада. Открыть вклад можно в офисах банка, его мобильном приложении и в интернет-банке. Минимальная гарантированная ставка — 17,2% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах суммы 1 400 000 рублей. Страхование происходит в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank. ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 28.10.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

**Ставка 20,7% годовых по вкладу «Мой доход» с учетом надбавки действует для сумм от 100 000 рублей на срок 181 день для пенсионеров и зарплатных клиентов. Минимальная гарантированная ставка —18,2% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1 400 000 рублей в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробную информацию можно узнать на psbank. ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 28.10.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

***Ставка 20,5% годовых по вкладу «Мой подарок» действует при размещении вклада на сумму от 100 000 рублей на 122 дня. В рамках акции «Проведи Новый год с ПСБ» каждый клиент получит до 3000 бонусных рублей за открытие вклада. Минимальная гарантированная ставка— 20,5% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1 400 000 рублей в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробную информацию можно получить на psbank. ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 28.10.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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