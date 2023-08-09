ПСБ повысил ставки по вкладам в августе

В среднем они увеличились на 0,5 процентного пункта

ПСБ улучшил условия по депозитам для розничных клиентов — ставки выросли в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.).

Доходность по вкладу «Сильная ставка»* увеличена до 8,6% годовых — при размещении средств на год, до 8,2% — при размещении на шесть месяцев. Минимальная сумма депозита составляет 100 тысяч рублей.

По вкладу «Мой доход»** максимальная ставка при размещении средств на четыре месяца составит 7,4% годовых, на шесть месяцев — 7,8% годовых, на год — 8,2% годовых. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует дополнительная надбавка к ставке в размере 0,1 п. п. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей при открытии вклада в офисе банка, мобильном или интернет-банке, через банкомат клиент может открыть депозит на сумму от 10 тысяч рублей.

По вкладу с пополнением «Моя копилка»*** доходность при размещении средств на год составит 7,4% годовых, на полгода — 7,1% годовых. Открывая депозит с пополнением и частичным снятием «Мои возможности»**** на год, клиент получит 6,4% годовых, на срок размещения полгода доходность увеличена до 6,6% годовых. Каждый из этих вкладов клиент может открыть на сумму от 100 тысяч рублей, выбрав удобный срок размещения.

Надбавку к ставке 0,15 п. п. получат вкладчики, которые впервые за последние два года размещают денежные средства через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ на вкладах «Мой доход», «Моя копилка» или «Мои возможности».

«На фоне повышения ключевой ставки люди изучают более доходные варианты размещения средств. Сегодня краткосрочные и среднесрочные вклады остаются наиболее востребованными инструментами сбережения, обеспечивая вкладчикам оптимальное соотношение доходности и ликвидности. В текущей ситуации мы улучшаем условия по таким депозитам, чтобы наши клиенты могли выстроить наиболее доходные стратегии накопления с возможностью гибко управлять своими средствами», — отметил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.





*Ставка 8,6% годовых действует при размещении вклада «Сильная ставка»: на сумму от 3 млн на срок 397 дней. При этом указанная ставка применяется на сумму, рассчитанную как разница между совокупной суммой денежных средств, находившихся на счетах клиента, открытых в банке на момент открытия вклада, с учетом денежных средств, используемых для внесения на банковский вклад «Сильная ставка» и совокупной суммой максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившегося на таких счетах в течение 3 месяцев, предшествующих дате открытия вклада (за исключением 7 календарных дней до даты открытия вклада). Минимальная гарантированная ставка — 7,8% годовых. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 07.08.2023.

**Вклад «Мой доход» можно открыть на 122, 181, 397, 547, 731, 1098 дней. Вклад пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение первых 30 календарных дней срока размещения вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. Максимальная процентная ставка до 8,35% применяется с учетом надбавки 0,15% при открытии вклада от 100 000 рублей на срок 1098 дней посредством Интернет-банка PSB-Retail или Мобильного приложения PSB-Mobile. Надбавка предоставляется всем клиентам, не открывавшим ни один из предлагаемых Банком вкладов посредством Интернет-банка PSB-Retail или Мобильного приложения PSB-Mobile за последние 2 года. Надбавки для пенсионеров 0,10% предоставляются при размещении вклада клиентам — физическим лицам, достигшим возраста: женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет на дату открытия вклада. 0,10% годовых составляет надбавка для зарплатных клиентов. При предоставлении клиенту одновременно нескольких надбавок — предоставляется надбавка, максимально увеличивающая ставку по вкладу. Полные условия — на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 или в офисах банка. Не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

***Вклад «Моя копилка» можно открыть на 181, 397, 547, 731 дней. Вклад пополняемый, прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не предусмотрены. Надбавки предоставляются при открытии вклада посредством Интернет-банка PSB-Retail всем клиентам, не открывавших ни один из предлагаемых Банком вкладов посредством Интернет-банка PSB-Retail или Мобильного приложения PSB-Mobile за последние 2 года. Если сумма вклада превысит Максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и Максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки в соответствующей валюте, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада. Пониженная процентная ставка, начисляемая на сумму, превышающую Максимальную сумму вклада, применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения. При определении Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается. Полные условия на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 или в офисах банка. Не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

****Вклад «Мои возможности» можно открыть на 181, 397, 547, 731 дней. Вклад пополняемый, прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции допускаются при условии сохранения неснижаемого остатка по вкладу, установленного для вклада; пролонгируемый не более 3-х раз. Эффективная ставка рассчитывается при ежемесячной капитализации процентов и зависит от суммы вклада. Ставка по договору рассчитывается без учета капитализации. Полные условия на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 или в офисах банка. Не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.