ПСБ открыл мини‑офис на крупном промышленном предприятии Челябинска

Сотрудники могут обратиться к специалисту за персональной консультацией

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ПСБ открыл мини-офис для обслуживания зарплатных клиентов на территории ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ) — одного из крупнейших промышленных предприятий Челябинской области.

В мини-офисе ПСБ сотрудники ЧКПЗ могут обратиться к банковскому специалисту за персональной консультацией по финансовым продуктам, оформить зарплатную карту, открыть счет или депозит, получить кредит, оставить заявку на ипотеку.

«ПСБ постоянно работает над повышением доступности банковских услуг для зарплатных клиентов. В частности, банк реализует новый формат обслуживания — мини-офисы на предприятиях. Несмотря на то, что почти все банковские операции сегодня доступны онлайн, у многих клиентов сохраняется потребность в офлайн-отделениях, в которых можно получить очную консультацию специалистов или оформить заявку на любой продукт — от кредитной карты до потребительских кредитов и ипотеки. В нашем мини-офисе работники предприятия смогут без отрыва от производства воспользоваться специально разработанными для них банковскими продуктами и услугами»,— прокомментировал открытие мини-офиса Алексей Юхачев, вице-президент — региональный директор ПСБ в Челябинске.

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