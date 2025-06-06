Промышленники Южного Урала видят в малых городах потенциал для экономического роста

Перспективы развития небольших населенных пунктов обсудил СПП региона

На заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области особое внимание было уделено перспективам развития малых городов и сельских территорий. В них бизнес сегодня видит потенциал для экономического роста, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«В Челябинской области, кроме двух знаковых городов — Челябинска и Магнитогорска, есть десятки малых городов, которым мы сегодня уделяем недостаточное внимание. А они являются культурными центрами для прилегающих территорий, в том числе сельских. И сельское население, и развитие сельского хозяйства неразрывно связаны между собой и тяготеют к проблематике малых городов и сел. Эти территории без должного внимания не смогут развиваться», — убежден вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Константин Струков.





Также он подчеркнул проблемы горняцких поселков, когда при закрытии одного промышленного предприятия начинается отток населения из этих территорий. Крупные мегаполисы в этой ситуации становятся точкой притяжения для людей.

«Тема развития сельских территорий на Южном Урале сегодня прошла красной нитью через все вопросы повестки заседания СПП. Проблематика сел касается и перспектив развития сельского хозяйства, которое без кадров невозможно. Эта тема прозвучала и в докладе про взаимодействие церкви, власти и бизнеса, потому что именно в небольших территориях сохраняются духовные скрепы. Тема возвращения в родные села ребят из зоны спецоперации сегодня наиболее актуальна и важна. Мы видим перспективы в развитии именно малых территорий», — считает председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.





В ходе заседания он особое внимание акцентировал на программе «Развитие сельских территорий» и призвал активнее подключаться местные власти и бизнес к реализации социальных проектов на селе.

О кадровой проблеме в агросекторе на заседании СПП заявил директор птицефабрики «Челябинская» Евгений Наруков.

«На фоне снижения общей численности населения в Челябинской области в целом, начиная с 2006 года, в сельских территориях эти темпы еще заметнее. При этом доля крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, фермеров составляет 40% в структуре агрокомплекса Челябинской области. Снижение численности населения создает существенные кадровые риски для отрасли», — отметил он.





Также в своем докладе он обратил внимание на проблемы малых фермеров, занимающихся выращиванием овощей в регионе. Зачастую из-за отсутствия овощехранилищ в сельских территориях фермер вынужден распродавать урожай по низкой стоимости почти сразу после уборочной кампании. В этой ситуации будет эффективным создание в Челябинской области сети агроагрегаторов, которые возьмут на себя функции по хранению и переработке овощей, считает Наруков. Он предложил урегулировать вопросы работы агроагрегаторов с помощью отдельной региональной программы.