ПСБ открыл офис нового формата в центре Челябинска

Здесь нет стеклянных перегородок и кабинок

Erid: 2SDnjeG9W8A



ПСБ открыл офис нового формата для обслуживания клиентов — физических лиц в Челябинске на проспекте Ленина, 81. Здесь нет стеклянных перегородок, кабинок и окон операционистов.



В новом офисе клиент сам выбирает удобное место в зале на одном из мягких диванов или в кресле возле столика, а цифровое табло покажет имя и фото специалиста, который подойдет к посетителю с планшетом или ноутбуком для решения финансовых вопросов. Для обслуживания участников программы Orange Premium Club предусмотрено отдельное пространство.



Ожидая консультанта, клиент может насладиться чашкой ароматного чая или кофе. Пока взрослые заняты, их дети могут провести время в комфортной зоне для юных посетителей — порисовать, посмотреть мультфильмы или поиграть в развивающие игры.

В новом офисе клиентам доступны все виды банковских продуктов и услуг для населения — здесь можно оформить потребительский и ипотечный кредит, в том числе по программам с льготными условиями, инвестиционные продукты, а также получить кредитную карту, открыть вклад и накопительный счет.

Состоятельные клиенты могут подключить здесь программу Orange Premium Club и стать ее участником, а также оформить премиальные карты, вклады, кредиты на особых условиях, инвестиционные продукты, специальные программы страхования, воспользоваться небанковскими привилегиями от партнеров ПСБ.

«Программа развития региональной сети банка предусматривает открытие отделений нового формата по всей стране. Первый такой офис на Южном Урале появился у нас, в Челябинске, — удобное расположение в центре города, эргономично спроектированное пространство, комфортные условия обслуживания и полный спектр финансовых продуктов и услуг найдут спрос у горожан и позволят обслуживать десятки тысяч посетителей в год», — сказал вице-президент — региональный директор ПСБ в Челябинске Алексей Юхачев.



Реклама.



Рекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк».