Прокурор Миасса выступил против решения о земле под строительство мусороперерабатывающего завода

Промплощадку, по мнению надзорного ведомства, хотят разместить в водоохранной зоне

Прокурор Миасса Алексей Путилов вынес протест на решение городского собрания об изменении назначения земельных участков возле озера Песчаное. В конце марта депутаты перевели сельскохозяйственную территорию в категорию «объекты размещения отходов». Там планируют построить мусороперерабатывающий завод. Информацию подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры.

По мнению прокурора, при утверждении решения городское собрание Миасса допустило несколько нарушений. Во-первых, завод хотят построить в водоохранной зоне. Во-вторых, нарушены сроки проведения публичных обсуждений по поводу изменения назначения земельных участков.

Депутаты рассмотрят протест прокурора на ближайшем заседании. Оно состоится 27 мая. До этого пройдут обсуждения на собраниях комиссий.

«Депутаты могут принять протест прокурора к сведению, а могут отклонить. Такова процедура по любому вопросу. В протестах прокурора нет ничего необычного. Иногда такое случается», — заявили в горсобрании Миасса.

Как сообщила ИА «Первое областное» старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, если депутаты отклонят протест, надзорное ведомство обратится в суд. Таким образом можно будет отменить решение.

Инициатором строительства завода выступает регоператор по обращению с отходами «Центр коммунального сервиса». В компании на запрос корреспондента информагентства ответили: готовы изменить проектные решения, если окажется, что стройка противоречит закону. При выборе участка для строительства завода рассматривалось не менее десяти вариантов. Территория возле озера Песчаное оказалась самой подходящей.

«После всестороннего анализа всевозможных вариантов была предложена площадка между Миассом и Златоустом вблизи 1763-го километра федеральной трассы М-5 „Урал“. Участок соответствует требованиям природоохранного законодательства и необходимым условиям для строительства и функционирования такого рода объектов», — считают в ЦКС.

Необходимость строительства завода в ЦКС объясняют экономической целесообразностью. Мусора в Миассе и Златоусте образуется много, а складировать его некуда. В течение нескольких лет в Миассе закрыта Васильевская свалка, в Златоусте тоже нет полигона. В Карабашском кластере вообще нет площадки, на которую можно было бы направлять отходы. Мусор приходится вывозить за сто километров на удаленный полигон ТБО в Полетаево.

Некоторые жители Миасса против строительства мусороперерабатывающего завода. Общественникам ранее удалось добиться отказа от размещения объекта вблизи озера Кошкуль. Часть миасцев считает, что новое предприятие может оказать негативное влияние на ближайшие природные объекты, а также на приток реки Атлян. Кроме того, рядом расположены Хамитовские болота, где водятся дикие кабаны. Строительство комплекса, по мнению экологов, может разрушить привычную для животных среду обитания.

По словам представителей ЦКС, планируется, что площадка будущего предприятия будет иметь твердое водонепроницаемое покрытие. Также будет организован сбор ливневых, дождевых и талых вод в специальные коллекторы. При проектировании будет рассмотрен вопрос о дублировании локальных очистных сооружений. Все это должно исключить возможность попадания органических веществ в грунтовые и подземные воды.