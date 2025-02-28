Прокуратура запретила 11 тысяч проверок предпринимателей на Южном Урале в 2025 году

На встрече с замгенпрокурора РФ обсудили вопросы защиты инвестклимата в регионе

В Миассе заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев провел рабочую встречу с представителями бизнеса. Обсудили проблемы инвестклимата, защиту прав предпринимателей, также был проведен личный прием граждан. Об итогах поездки сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО.

По итогам 2024 года Челябинская область поднялась на 10-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата, число зарегистрированных субъектов предпринимательства выросло на пять тысяч.

В прошлом году было зафиксировано более двух тысяч нарушений прав предпринимателей в регионе, за это время к дисциплинарной ответственности в Челябинской области было привлечено 471 должностное лицо.



Из планов на 2025 год прокурорами было исключено свыше шести тысяч контрольных мероприятий, это 66% от внесенных предложений. Не допущено 4,7 тысячи внеплановых проверок бизнеса. После прокурорского вмешательства была выплачена задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам на сумму более 600 миллионов рублей.

На встрече обсуждались проблемы реализации инвестиционных проектов. В качестве примера был приведен затянувшийся проект строительства центра хранения и переработки овощей в Сосновском районе (запланированный к 2024 году, но пока не начатый). Были затронуты вопросы соответствия нормам весогабаритных комплексов на трассе Миасс — Карабаш, а также многочисленные жалобы бизнеса на незаконные торговые объекты, подделку документов и избыточные требования при лицензировании. По всем этим вопросам назначены прокурорские проверки.

Во время личного приема граждан рассматривались обращения о проблемах с лекарственным обеспечением социально незащищенных групп населения. В частности, о просчетах в обеспечении лекарствами детей-инвалидов и людей, страдающих онкозаболеваниями. Руководству регионального Минздрава поручено оперативно решить эти вопросы.

Главе Миасского городского округа поручили оперативно разобраться с жалобами на отсутствие ливневой канализации, разрушение бетонной лестницы на пешеходном тротуаре, ненадлежащее содержание автомобильной дороги и неограничение доступа в заброшенное здание.