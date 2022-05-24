Производство мяса птицы и яиц выросло в Челябинской области

Годом ранее на этих показателях отразились проблемы рынка из‑за коронавируса

За четыре месяца 2022 года в Челябинской области произвели около 90 тыс. тонн мяса птицы и более 540 млн штук яиц, сообщило сегодня, 24 мая, министерство сельского хозяйства региона. По сравнению с прошлым годом рост составил 3,5% и 7,6% соответственно.

«В 2020 и 2021 году мы наблюдали снижение производства в птицеводстве, что было связано с проблемами рынка из-за коронавируса и зоосанитарной обстановкой. Сегодня этих препятствий нет, объемы производства восстанавливаются. Все птицефабрики, которые в своих активах имеют земельные угодья, ведут посевную кампанию, чтобы вырастить корма для птицы», — прокомментировал результат заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.

Предприятиями-лидерами птицеводческого комплекса стали «Равис — птицефабрика Сосновская», ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», ЗАО «Уралбройлер», ПАО «Птицефабрика Челябинская» и ООО «Чебаркульская птица».

В Минсельхозе добавили, что в регионе также растет производство свинины: с января по апрель ее было произведено 44 тыс. тонн, или на 4% больше, чем в прошлом году.