Производство мяса и молока в Челябинской области выросло на 13%

В этом хозяйствам помогают субсидии из бюджета

Челябинская область наращивает производство молока и мяса. За январь — март 2026 года сельхозорганизации региона увеличили надои на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем произведенного молока достиг 38,1 тысячи тонн. Удой на одну корову за три месяца вырос на 17,1% — до 2015 килограммов. Также в первом квартале выросло производство мяса скота и птицы на убой: в сельхозорганизациях рост составил 13,3%, объем — 92,8 тысячи тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Эти результаты стали следствием инвестиционной деятельности хозяйств и системной государственной поддержки, которая соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Сейчас в регионе продолжается прием заявок на получение субсидий из областного бюджета для животноводческих хозяйств. Общая сумма поддержки составит 182 миллиона рублей. Выплаты запланированы на июнь. Главная цель — сохранение и увеличение поголовья крупного рогатого скота.

В течение года из областного и федерального бюджетов животноводческие предприятия также получат субсидии на племенное и мясное скотоводство, на производство молока, на страхование в животноводстве, а также гранты на развитие животноводства в фермерских хозяйствах. Областную поддержку направят предприятиям, которые строят и модернизируют животноводческие объекты.