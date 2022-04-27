Производство мотоциклов «Урал» запустят в Казахстане для обхода санкций

Предприятие в соседней стране позволит восстановить поставки основным клиентам

Компания Ural Motorcycles (город Ирбит Свердловской области) решила перенести производство тяжелых мотоциклов с коляской в Петропавловск (Казахстан). Об этом в интервью английскому журналисту Дэвиду Джорджу рассказал генеральный директор Ирбитского мотоциклетного завода Илья Хаит.

Переезд в соседнее государство руководитель компании связал с нехваткой комплектующих, попадающих под санкции, и с запретом импорта техники из России. Большинство мотоциклов Ural покупают в США, Канаде, Мексике, странах Европы. Производство приостановили еще 7 марта, а в конце месяца сообщалось, что компания не может восстановить сборку мотоциклов из-за сложностей с логистикой. По словам Ильи Хаита, запуск производства в Петропавловске вынуждает сократить часть штата в Ирбите и нанять новых сотрудников в Казахстане. Основной управляющий состав организации переедет в Петропавловск.

Информация о переносе производства появилась в СМИ 25 апреля, она получила широкий резонанс. Накануне же администрация Ирбита сообщила со ссылкой на руководство завода, что эти сведения лишь отчасти являются верными. Производство мотоциклов «Урал» продолжится в Свердловской области, а в казахстанском Петропавловске откроют предприятие по сборке для зарубежных стран, в которые теперь невозможны поставки техники из России.

«Мы давно уже хотели открыть такое подразделение. Это же распространенная схема у производителей автомобилей и мотоциклов. Ни у кого не вызывает вопросов информация о том, что автомобильная компания открыла сборку в Калуге или еще где-то. Так и здесь: всё то же самое. Раз сегодня есть проблемы, связанные с поставками нашей продукции в некоторые страны, вот мы и хотим попробовать создать в Казахстане нашу сборку»,— поясняет исполнительный директор Ирбитского мотоциклетного завода Владимир Курмачев.

Кроме того, по данным администрации Ирбита, с завода сократили только пять человек, чьи профессии не востребованы. Но из-за временного сокращения объемов производства часть работников находится в плановых отпусках или переведена на две трети занятости.

В начале 2000-х годов завод по производству мотоциклов «Урал» в Ирбите обанкротился и его купила группа инвесторов. После они провели ребрендинг — так появилась марка Ural Motorcycles. В этом году предприятию исполняется 81 год. Ural Motorcycles является единственной в мире компанией по выпуску тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской.

В 2021 году Ирбитский мотоциклетный завод поставил потребителям 1150 единиц техники. В этом году планировалось выпустить 1300 мотоциклов. Выполнить задуманное планируется с помощью запуска сборки в казахском Петропавловске.

Добавим, в начале апреля Bfm74.ru выяснил, что челябинский дилер мотоциклов Harley-Davidson продолжит работать в условиях санкций. Техника известной американской марки есть в наличии.