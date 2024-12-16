Производство гречки «Увелка» увеличится в три раза

Алексей Текслер посетил производство круп

Губернатору представили новую линию по переработке гречихи класса «экстра». Комплекс, открытый компанией «Ресурс», является крупнейшим в России. Цех автоматизированный, на 60 тысяч тонн в год.

Производство гречки «Увелка» увеличится в три раза. Это актуально при росте экспорта, в том числе в Индию.





Собственная переработка на 11% снизит себестоимость сырья. Посевные площади гречихи выросли с 40,1 тысячи гектаров в 2023 году до 58,6 тысячи в 2024-м.

Элеватор уже загружен 20 тысячами тонн урожая, в том числе с фермерских полей. Более 60 фермеров области заключили договоры с «Ресурсом». Овес и гречиху планируют собирать только в Челябинской области.