Производители Челябинской области заявили о росте цен на мясо и крупы

Среди основных причин они называют увеличение стоимости сырья и кормов

Цены на гречку и овсянку в ноябре могут увеличиться минимум на 10% — об этом производители круп уведомили ретейл. В качестве причины подорожания называется существенный и длительный рост цен на сырье: с августа по 15 октября гречиха подорожала на 38%, овес — на 32%.

«Мы отмечаем рост стоимости сырья в этом году по всем видам круп, в среднем увеличение цен произошло на 10% на весь ассортимент. Мы закупаем сырье с целью последующей переработки на нашем предприятии в больших объемах в Челябинской, Курганской, Новосибирской областях, Башкортостане, а также Алтайском крае. При этом рост цен на сырье мы фиксируем повсеместно», — говорит управляющий директор компании «Ресурс» (торговая марка «Увелка») Виталий Зяблин.

По его словам, заложниками ситуации стали перерабатывающие предприятия, поскольку закуп зерна и овсяных хлопьев сегодня ведется по высокой цене, а поднять отпускную стоимость в условиях падения покупательской способности населения возможности нет.

«В настоящее время нам приходится покупать дороже, чем продаем. В результате в этом году сократилась рентабельность бизнеса, и мы не можем повлиять на ситуацию, поскольку есть договорные обязательства с партнерами компании, которые мы не нарушаем», — говорит Виталий Зяблин.

О росте себестоимости заявили птицеводческие предприятия Челябинской области, которые уведомили о повышении отпускных цен минимум на 10% до конца года.

«Сегодня дорожают не только корма и упаковка, но еще и запчасти для производственных линий, ГСМ для транспортных отделов. Все подняли цены в два-три раза. Реальный рост заметен уже давно, и он будет продолжаться. Если повторится локдаун прошлого года, то ситуация только усугубится. В настоящее время мы только входим в зимний сезон, в котором на производстве, как правило, появляются дополнительные издержки», — сообщил представитель уральской птицефабрики, не пожелавший упоминать себя в публикации.

Повышение отпускных цен на мясо снижает рентабельность бизнеса перерабатывающих компаний, расходы которых растут.

«Если с торговыми сетями у производителей мяса действуют договоренности о недопущении роста цен на социальную продукцию, то переработчикам они поставляют продукцию по цене гораздо выше, чем та, что мы видим в рознице. Так, если в начале года мы закупали мясо птицы по цене 120 руб. за кг, то сегодня — 170 руб. за кг, стоимость свинины (полутуши) выросла со 150 до 200 руб. за кг, говядины (полутуши) — с 350 до 400 руб. за кг. Переработчики, покупая продукцию по высокой цене у производителей, таким образом компенсируют им выпадающие доходы, которые появляются при сдерживании цен в ретейле», — говорит начальник отдела внешнего закупа компании «Ромкор» Андрей Кусайло.

По его словам, параллельно росту затрат на сырье выросли расходы на упаковку — широко применяемая в отрасли гофротара с начала года подорожала в два раза, транспортные расходы выросли на 30%, увеличились расходы на электроэнергию и ГСМ.

«Цены на сырье, действительно, выросли. Свиные полутуши подорожали на 23%, тушка цыпленка-бройлера — на 31%. Это, в свою очередь, связано с увеличением цен на корма, витамины и т. п., что и повлекло за собой повышение себестоимости. Из-за с распространения птичьего гриппа сократились объемы производства тушки на 2% к 2020 году. На Урале Росстат фиксирует сокращение объема на уровне 12%. Из-за распространения африканской чумы свиней нет прироста производства в свином секторе», — говорит вице-президент по продажам и маркетингу мясоперерабатывающего предприятия «Калинка» Юлия Панфенова.



Как сообщили ИА «Первое областное» в агрохолдинге «Ариант», формирование отпускной цены напрямую зависит от рыночной конъюнктуры.

«Мы формируем цены в зависимости от рынка. Повышение цены есть, так как увеличилась стоимость сырья, упаковки, специй и т. д.», — говорят в агрохолдинге.

В Минсельхозе Челябинской области сообщают о профиците круп и колбасных изделий: в регионе производится 170—180 тыс. тонн различных круп, порядка 40% этой продукции вывозится за пределы области. Производство колбасных изделий в Челябинской области также профицитно: производится 70—77 тыс. тонн в год, за пределы области вывозится 18—20% продукции.

По информации ведомства, в производстве сырья для круп Челябинская область развивает компетенции в возделывании овса и гречихи: под гречиху площади выросли в этом году на 11 тыс. гектаров и составили 17,6 тыс. гектаров. Площади овса составляют 72 тыс. гектаров.

«Стоимость сырья с октября-2020 за год подорожала только на 2,5%, а цены в рознице за этот же период упали на овсяную крупу социальной группы на 17%», — сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В качестве поддержки аграриям губернатором области в этом году принято решение направить дополнительно 500 млн рублей в виде субсидий хозяйствам на закупку семян сельскохозяйственных культур и кормов для крупного рогатого скота. Для сдерживания цен на сельхозпродукцию в Челябинской области выплачены субсидии на закупку зерна для производства муки и хлеба (259 млн рублей). До конца года будет выплачено еще 14,3 млн рублей. Из федерального бюджета Челябинская область получит дополнительно 60 млн рублей на компенсацию части затрат на транспортные услуги по перевозкам зерна урожая 2020 года. Средства на дополнительную поддержку получены от новых вывозных таможенных пошлин на пшеницу, пояснили в региональном Минсельхозе.

Дальнейшее ценообразование по основным видам сельхозпродукции стало темой совещания, на которое в Минсельхоз области пригласили ключевых производителей и ретейл. Им предложено следовать политике сдерживания цен на продукты социальной группы. Торговые сети уведомили, что намерены действовать в рамках долгосрочных контрактов и установленного ценового коридора по социальным видам продукции.