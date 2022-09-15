Производственная компания «Челябинский тракторный завод» (совместное предприятие концерна «Тракторные заводы» и АО «Концерн „Уралвагонзавод“») запустила производственную линию по сборке дорожно-строительной техники и начала отправку машин потребителям. Бульдозеры уже уехали в Красноярский край для нужд ГУФСИН, четыре болотоходные модели будут трудиться в компании «Норильсктрансгаз», сообщили в концерне «Тракторные заводы».
Для нужд ГУФСИН в Красноярский край отправили бульдозеры Б10М. Компания «Норильсктрансгаз» задействует четыре болотоходные модели Б10МБ на прокладке и строительстве дорог, в том числе в зимний период: будут буксировать различные приспособления, неисправную технику и перевозить грузы в условиях бездорожья.
«Потребитель выбрал челябинскую технику, прежде всего потому, что машины с механической трансмиссией наиболее приспособлены для работы в экстремальных климатических условиях Крайнего Севера», — пояснили в концерне «Тракторные заводы».
До конца 2022 года ПК «ЧТЗ» планирует наладить стабильный выпуск техники. Компания намерена занять одну шестую объема российского рынка дорожно-строительной техники легкого и среднего класса уже в 2023 году.
«Емкость российского рынка дорожно-строительной техники в легком и среднем классе по году можно оценить в две тысячи машин. В 2023 году мы планируем выпустить примерно 350 единиц машин. А это одна шестая часть рынка. Считаем, что наши текущие мощности позволяют обеспечить намеченный объем производства. Учитывая то, что на сегодняшний день на отечественном рынке имеются некоторые проблемы с импортной техникой, спрос на технику российского производства возрастает. Кстати, мы ориентируемся не только на отечественный рынок, но и на страны СНГ: Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан. Также у нас есть давний партнер — Вьетнам», — рассказал коммерческий директор ПК «ЧТЗ» Александр Егоров.
Добавим, в августе завершились работы по подготовке производства и трудоустройства в ПК «ЧТЗ». И в сентябре технику оперативно отправили потребителям. Первенцем вновь созданной производственной компании стал бульдозер 15 класса тяги модели Б14 с гидромеханической трансмиссией. Он предназначен для выполнения широкого комплекса работ в строительстве, различных отраслях промышленности. Землеройные работы техника выполняет при температуре воздуха от –50 до +50 градусов.
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