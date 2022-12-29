Программу льготной ипотеки в России продлили на полтора года

«Семейная ипотека» теперь доступна семьям с детьми до 18 лет

Правительство России еще на полтора года продлило действие программы льготной ипотеки. Она будет работать до 1 июня 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

Максимальный размер кредита в Челябинской области — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15%.

Чтобы люди не ограничивались только этой суммой и имели больше возможностей в выборе жилья, с 1 мая 2022 года был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 15 млн рублей соответственно. При этом 6 млн рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Новым постановлением также расширены условия программы «Семейная ипотека». Если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. При этом сроки их рождения больше не имеют значения.

Ставка по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» останется прежней — 6% годовых. Так же как и в «Льготной ипотеке», максимальный размер субсидируемого кредита в Челябинской области — 6 млн рублей. Максимальный размер займа также может составлять 15 млн рублей соответственно.