Проект рекультивации свалки в Магнитогорске прошел госэкспертизу

В ближайшее время начнут искать подрядчика для ликвидации полигона

Проект рекультивации левобережной свалки в Магнитогорске получил положительное заключение госэкспертизы. Разработчик документации «Геотехпроект» согласовал план по ликвидации старого полигона. Теперь власти смогут приступить к поиску подрядчика для реализации проекта. Информация опубликована в едином государственном реестре заключений.

Свалка в Магнитогорске появилась в 1957 году, ее площадь составляет 37,5 га. На полигоне накопилось более 3,7 млн куб. м отходов. Объем выбросов достигает 16 тыс. тонн в год. Закрытие полигона приведет к сокращению загрязнения воздуха в Магнитогорске на 6%.

Как ранее сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, рекультивировать свалку в Магнитогорске планируют до конца 2024 года. В Минэкологии Челябинской области заявили: говорить о том, что будет на месте магнитогорской свалки, пока рано. Должно пройти как минимум 10—15 лет, чтобы объект перестал оказывать негативное воздействие на окружающую среду.

Проект по рекультивации левобережной свалки в Магнитогорске разрабатывала компания из Красноярска «Геотехпроект». За работу фирма получила 30 млн рублей.

Новый полигон для захоронения отходов в Магнитогорске запустили 1 июля прошлого года. С этого дня левобережная свалка закрыта.

«Свалку будем рекультивировать по принципу челябинской. Будут использованы лучшие доступные технологии. Вместо дурно пахнущего мусора на большом пространстве здесь появится зеленый холм. Проект уже скоро будет готов, сможем приступать к работам. Для жителей Магнитогорска это очередной этап экологической работы, которую мы ведем совместно с ММК. Для нашей области в целом — последовательное решение застарелых экологических проблем, накопленного в наших городах наследия», — прокомментировал в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона в ходе обращения к депутатам законодательного собрания также анонсировал рекультивацию свалок в Златоусте, Миассе, Карталах и Верхнем Уфалее.