Продукты для здорового питания в Челябинске можно купить в магазинах сети «ВкусВилл»

В городе открылись две торговые точки

В Челябинске запустили магазины бренда продуктов для здорового питания «ВкусВилл». Торговые точки открылись по адресам: улица Чичерина, 38 и улица Героя России Евгения Родионова, 17. Концепция бренда заключается в продаже полезных товаров отечественного производства. Все продукты сети предварительно проходят проверку показателей качества в собственных лабораториях.





На полках магазинов можно найти мясную продукцию, кисломолочные товары, тропические фрукты, веганские десерты, детское питание, а также бытовую химию для дома. Ассортимент будет корректироваться исходя из потребностей местных покупателей.





С картой лояльности в магазине можно выгодно приобретать натуральные товары по специальным ценам, участвовать в акциях и получать подарки в день рождения. Карту можно оформить бесплатно в любой торговой точке или через приложение.

Кроме того, после 17 марта в Челябинске начнет работать бесплатная доставка «ВкусВилла». Заказать продукты можно в мобильном приложении магазина.