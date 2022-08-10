Проблемы с поставкой кормов для домашних животных сохраняются в Челябинской области

Отечественным предприятиям необходимо время, чтобы нарастить производство

После введения санкций против России владельцы домашних животных столкнулись с дефицитом кормов и ростом цен на них. Весной ситуация была особенно острой: тогда прилавки частично опустели, а цены на лакомства для питомцев возросли. Сейчас же ситуация стабилизируется, рассказали журналисту Bfm74.ru представители челябинских зоомагазинов.

На сегодняшний день в Челябинской области и по всей России запустили новые линии и открыли новые заводы по производству корма для кошек и собак, некоторые европейские бренды стали производиться в России, поэтому острого дефицита лакомств нет. Кроме того, частично выстроились новые логистические цепочки.

Однако спрос все же превышает предложение: импортеры не могут назвать точных сроков восстановления стабильных поставок, а российским производителям необходимо время, чтобы нарастить производство. По оценкам консультантов зоомагазинов, ситуация может нормализоваться к Новому году или весне следующего года.

Подробнее о том, останутся ли наши питомцы без ветеринарных кормов и вакцин, какие компании в Челябинской области стали производить лакомства для животных и что происходит с ценами, — читайте в материале корреспондента Bfm74.ru.