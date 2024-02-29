Президент РФ выступил с инициативами по поддержке бизнеса

Глава государства предложил механизмы для развития МСП

В послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил проработать амнистию для некрупных компаний, которые дробили свой бизнес для налоговой оптимизации при смене режима. Вместе с этим президент призвал бизнес отказаться от таких действий, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации, чтобы они работали вбелую»,— сказал глава государства.

Владимир Путин также сообщил, что будет проработан механизм перехода с упрощенной системы налогообложения. Вместе с этим президент предложил отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса с 1 января 2025 года. Следует закрепить рискоориентированный подход при проведении проверок на предприятиях.

«Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года необходимо перейти на рискоориентированный подход и минимизировать проверки»,— объявил Владимир Путин.

Глава государства также анонсировал кредитные каникулы для некрупного бизнеса. Оформить их можно будет один раз в пять лет на полгода без ухудшения кредитной истории. Президент подчеркнул, что никому не позволено незаконно притеснять бизнесменов, потому что они обеспечивают граждан работой. Штрафов и пересчетов налогов не будет. Кроме того, нужно смягчить налоговый режим для производственных малых и средних предприятий.

Еще одной инициативой стало поручение модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года. Президент РФ предложил продумать увеличение налоговой нагрузки на людей с более высокими корпоративными и личными доходами. Одновременно с этим снизить нагрузку на семьи.

По словам Владимира Путина, в 2023 году был зарегистрирован 1 миллион новых компаний в сфере малого и среднего бизнеса. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. Принципиальное требование к российскому бизнесу — он должен работать в отечественной юрисдикции и не выводить средства в другие страны.

