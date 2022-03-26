Президент РФ подписал закон о нулевой ставке налога на прибыль для домов культуры

Закон будет распространяться на деятельность учреждений, которая войдет в перечень, установленный кабмином

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении нулевой ставки налога на прибыль для домов и дворцов культуры и клубов, учредителями которых являются муниципальные образования. Исключение составляют учреждения, располагающиеся в городах и районных центрах. Документ опубликован сегодня, 26 марта, на официальном сайте правовой информации.

Согласно новым нормам, нулевая ставка налога на прибыль распространяется только на ту деятельность муниципальных культурно-досуговых учреждений, которая будет включена в установленный правительством Российской Федерации перечень видов деятельности.

«Государственные и муниципальные учреждения, получая бюджетные субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного или муниципального задания, наряду с коммерческими организациями являются плательщиками налога на прибыль организаций, что приводит к существенному сокращению и без того небольших собственных средств, которые они могли бы направить на повышение квалификации работников, привлечение молодых специалистов, подготовку дополнительных социально значимых мероприятий, обновление материально-технической базы»,— говорится в сопроводительных материалах к закону.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 26 марта.