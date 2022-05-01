Президент РФ подписал закон о дополнительной поддержке регионов в условиях санкций

Субъектам РФ могут выдать новые кредиты для погашения долговых обязательств или списать старые

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и муниципальных бюджетов в условиях санкций. Он предусматривает выдачу новых кредитов, реструктурирование или списание старых. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации сегодня, 1 мая.

Согласно закону, в 2022 году регионам могут выделить до 390,7 миллиарда рублей для погашения долговых обязательств регионов и муниципалитетов по государственным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март-декабрь этого года.

Также в этом году регионы освобождаются от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Погасить ее можно будет в 2029 году. Задолженность по не реструктурированным бюджетным кредитам на частичное покрытие дефицитов региональных бюджетов, которые необходимо погасить в этом году, может быть реструктурирована или списана правительством Российской Федерации.

Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.