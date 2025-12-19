Президент ответил на вопрос владельца пекарни и спросил про «вкусненькое»

Предприниматель Денис Максимов отметил рост налоговой нагрузки для МСП

В ходе прямой линии президента РФ о риске роста налоговой нагрузки заявил владелец малой пекарни в Люберцах Денис Максимов. Он обратился к Владимиру Путину с просьбой пересмотреть новую систему сборов в государственный бюджет.

Раньше индивидуальные предприниматели могли пользоваться только патентной системой налогообложения. Однако с начала 2026 года могут появиться новые правила, из-за которых придется нанимать бухгалтера.

«Может, пришлете что-нибудь вкусненького? А я, со своей стороны, поработаю с правительством в направлении поддержки», — обратился Владимир Путин.

Вопрос не смутил владельца пекарни, он добродушно согласился угостить президента вкусной и свежей выпечкой. В разговоре он уточнил, что пекарню назвал в честь старшей дочери — Машеньки. И это дело всей его жизни, за которое болеет вся семья.

«В свое время принимались решения по формам поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса. И начались процессы с использованием этих инструментов для бесконтрольного завоза серого и черного импорта. Но это не значит, что должны быть созданы проблемы для производственного бизнеса. Я обязательно обращу на это внимание правительства», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что производственный бизнес не должен пострадать при переходе на новую систему налогообложения.

