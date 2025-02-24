Президент компании «Южуралзолото» Константин Струков попал под санкции Евросоюза

Ограничения введены также в отношении председателя совета директоров группы «Мечел» Игоря Зюзина

Европейский союз утвердил 16-й пакет санкций в отношении России из-за проведения специальной военной операции на Украине. Под ограничения попал президент и основной акционер «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Константин Струков работает в сфере экономики, которая является важным источником дохода для правительства Российской Федерации»,— сказано в журнале ЕС.

В 2023 году санкции в отношении Константина Струкова ввела Великобритания. Все его активы в случае обнаружения в стране будут заморожены. В 2024-м ограничения наложили США. ЮГК имеет хабы в Челябинской области и Красноярском крае.

Также под персональные санкции ЕС попал председатель совета директоров группы «Мечел» Игорь Зюзин. В холдинг входят Челябинский металлургический комбинат и «Мечел-Кокс», Каслинский завод архитектурно-художественного литья, «Уральская кузница» в Чебаркуле. Игорь Зюзин — российский предприниматель, работающий в отраслях экономики, которые обеспечивают значительный доход правительству Российской Федерации, отмечается в официальном журнале ЕС. В 2024 году бизнесмена включила в свой санкционный список Великобритания.