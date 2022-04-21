Председателем ЦБ РФ назначили Эльвиру Набиуллину

Ее переизбрали на третий срок полномочий

Госдума поддержала кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переизбрания на третий срок полномочий председателя Банка России. Срок ее работы — пять лет. С предложением о назначении выступил Владимир Путин. Решение депутатов не было единогласным. Против голосовали фракции КПРФ и «Справедливой России» (83 человека).

Эльвира Набиуллина выступила перед депутатами Госдумы с отчетом о работе Банка России. Она сообщила, что на ближайших заседаниях ЦБ РФ будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки. Это может случиться уже 29 апреля. Эльвира Набиуллина также заявила: российской экономике необходима структурная перестройка, чтобы «противостоять вызовам».

Также Эльвира Набиуллина сообщила о начале реальных расчетов с цифровым рублем в 2023 году. По ее словам, с его помощью правительство будет более эффективно отслеживать целевое использование средств.

Большая часть вопросов и критики от депутатов Госдумы касалась заморозки валютных резервов за границей, повышения ключевой ставки, которая влияет на стоимость кредитов, роста инфляции.